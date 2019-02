Microsoft : Internet Explorer 10 baissera le rideau avec Windows 7, en janvier 2020

Microsoft va en profiter pour étendre la compatibilité d'IE 11

La nostalgie vous guette, la tristesse vous gagne ? C'est normal,est en train de vivre ces derniers mois d'existence. Après avoir récemment annoncé arrêter le support du système d'exploitation Windows 7, qui ne bénéficiera plus de mises à jour gratuites à partir du 14 janvier 2020,en a rajouté une couche en annonçant la fin de l'entretien d'Depuis cette semaine, Microsoft conseille à ses utilisateurs de, qui marquera la fin d'Internet Explorer 10 et l'arrêt des mises à jour et de l'assistance. «», indique la firme sur son blog Des mises à jour d'IE10 étaient encore proposées par Microsoft du fait qu'IE11 n'est pas disponible sur Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard. Mais cela devrait en effet changer puisque la firme de Redmond envisageaux deux systèmes d'exploitation plus tard cette année.