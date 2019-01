Sur smartphone, Microsoft Edge prévient désormais si vous surfez sur un site à Fake News

Les "fake news" dans le viseur de Microsoft Edge (sur iOS et Android)

Source : NewsGuard

Les utilisateurs du navigateur websur iOS comme sur Android, peuvent bénéficier d'une fonction inédite via la dernière mise à jour du browser. En effet, via les options, il est possible d'activer une toute nouvelle option "".Une option qui n'est pas issue de chez Microsoft, mais d'une start-up new-yorkaise, dont le but est de. Ainsi, cette petite fonction va permettre à Microsoft Edge d'alerter l'utilisateur lorsque ce dernier se rend sur un site réputé pour répandre des "". Dans l'URL, on retrouvera ainsi, ou au contraireEn effectuant un "tap" sur ladite pastille, on peut bénéficier de davantage de détails concernant le site visité. Ainsi, certains sites comme RT, DailyKos, Sputnik ou encore le Daily Mail, sont listés en rouge par NewsGuard. À l'heure actuelle, l'option est désactivée, mais Microsoft pourrait bien activer cette dernière par défaut dans le futur Edge.