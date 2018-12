Windows : un patch Internet Explorer rend certains modèles de Lenovo non bootables

Une nouvelle mise à jour buggée pour Microsoft

Source : Beta News

L'éditeur aura vécu une très mauvaise année 2018 concernant ses correctifs.Après le feuilleton de la mise à jour de Windows 10, sortie initialement en octobre et disponible seulement depuis quelques jours après différents bugs constatés, c'est un patch de sécurité destiné à corrigerqui pose aujourd'hui problème aux utilisateurs.Ce correctif visant à colmater une vulnérabilité critique dans le navigateur empêche le redémarrage de certains ordinateurs portables de la marque Lenovo, disposant de moins de 8 Go de RAM. L'éditeur travaille avec Lenovo à un nouveau patch pour corriger le problème, et recommande pour le moment aux utilisateurs touchés de redémarrer l'ordinateur à l'aide de l'interface UEFI (), de désactiver le démarrage sécurisé, puis de redémarrer.