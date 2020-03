RGPD : Brave s'en prend de nouveau à Google, trop vague dans l'usage de vos données

© Brave

Lire aussi :

Brave : une empreinte différente par navigation et session pour être totalement intraçable



La « boîte noire » Google

Lire aussi :

Le rachat de Fitbit par Google inquiète le gendarme européen des données personnelles



Le pantagruélique appétit de l'ogre Google

Source : Brave

Invoquant l'article 5, paragraphe 1 et point B du Règlement général pour la protection des données ( RGPD ), Brave estime que Google n'est pas suffisamment transparente sur l'usage qu'il fait des données personnelles collectées par son empire numérique.Le cadre du RGPD est clair, résume Brave sur son blog. «». Un principe essentiel, dont Brave dit avoir obtenu des preuves que Google ne respectait pas.Dans une correspondance massive entre les services de Google et Johnny Ryan — le monsieur confidentialité de Brave — que l'entreprise a mise en ligne, le navigateur déclare ni plus ni moins que «». Autrement dit : une entreprise dont on ignore parfaitement ce qu'elle fait des données personnelles de ses clients.Dans la plainte, également transmise à l'Autorité de la concurrence française, Johnny Ryan estime que «».Six mois durant, Johnny Ryan a tenté d'obtenir une copie de toutes les données personnelles conservées par Google à son propos. Pas simplement l'archive qu'il est possible de récupérer depuis son tableau de bord Google ;les données.Une entreprise infructueuse pour le responsable de la confidentialité de Brave, qui enfonce encore que «».Néanmoins, il y a en réalité peu de chances que la plainte débouche sur autre chose qu'une amende pour le géant du Web. En janvier 2019, la CNIL avait en effet infligé une amende record de 50 millions d'euros à Google pour non-respect de certains articles du RGPD... sans pour autant contraindre l'entreprise à rentrer dans les clous par la suite.Brave ne se décourage pas pour autant. Il faut dire que l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. Peu après la prononciation de la sanction décrite ci-dessus, Brave avait amorcé une plainte auprès du même régulateur irlandais sur des motifs proches.