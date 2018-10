Le nouveau GPU-Z averti les utlisateurs si leur GPU est un faux

Le problème des contrefaçons

Voilà maintenant bien longtemps queest utilisé par bon nombre de férus d'informatiques désireux de tout savoir sur leur processeur ou leur carte graphique. Et à une époque où les contrefaçons pour ce genre de produits sont de plus en plus courantes, la dernière mise à jour du logiciel est particulièrement bienvenue puisqu'elle permettra désormais d'Comme tous les objets coûtant un certain prix, les cartes graphiques n'échappent malheureusement pas aux faussaires.Et alors que tout le monde ne peut pas forcément débourser 800 € pour une RTX 2080 (par exemple), certains petits malins s'imaginent quand même pouvoir trouver LA bonne affaire, leur permettant de se procurer le Graal pour une somme dérisoire. Un travers que les escrocs comptent bien utiliser afin de leur faire miroiter l'impossible, comme trouver la dernière carte graphique en date pour une bouchée de pain.Heureusement, grâce à cette dernière update de GPU-Z, les potentielles victimes seront désormais capables de savoir immédiatement si elles ont été escroquées. Une mise à jour qui ne leur rendra probablement pas leur argent, mais qui leur permettra quand même éventuellement d'avoir assez de temps pour pouvoir se retourner contre le vendeur.