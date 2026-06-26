Le dernier cas, plus technique et souvent sous-estimé, concerne le NAT et le CGNAT, deux sigles un poil cryptiques, mais souvent responsables de galères bien réelles en jeu en ligne. Si vous avez déjà eu du mal à rejoindre une session, à accepter une invitation, à maintenir une connexion stable ou à héberger une partie, le problème ne vient pas toujours du jeu. Il peut aussi venir de la manière dont votre console ou votre PC sont joignables depuis l’extérieur.

Le NAT, pour faire simple, joue les standardistes entre Internet et votre réseau domestique. Il permet à tous les équipements de la maison de partager une même adresse IP publique, même si votre console, votre PC et votre smartphone ont chacun leur adresse locale. Quand votre console contacte un serveur de jeu, la box voit de quelle adresse locale part la demande, puis garde cette information en mémoire. Lorsque le serveur répond à l’adresse IP publique du foyer, elle sait donc que les données doivent repartir vers la console, et non vers le PC ou le smartphone.

Les ennuis commencent lorsque la session exige des échanges plus directs, par exemple pour héberger une partie ou maintenir une connexion entre joueurs. Si une requête arrive depuis l’extérieur vers l’adresse IP publique du foyer sans échange déjà identifié par la box, celle-ci ne sait pas toujours à quelle adresse locale la renvoyer. Elle peut alors bloquer, filtrer ou laisser la connexion échouer.

Le CGNAT complique encore les choses puisque, cette fois, ce n’est plus seulement votre box qui partage une adresse entre vos appareils, mais votre FAI qui place plusieurs abonnés derrière une même adresse IP publique. Dans ce cas, même une box correctement réglée peut rester difficile à joindre depuis l’extérieur.

C’est ici qu’un VPN peut aider, si et seulement s’il embarque une option de port forwarding. Au lieu de laisser les connexions entrantes se heurter au NAT ou au CGNAT, le serveur VPN sert de relais. Il reçoit le trafic sur un port précis, puis le renvoie vers votre console ou votre PC à travers le tunnel chiffré déjà ouvert depuis votre appareil. Votre box n’a plus à deviner quoi faire d’une requête venue de l’extérieur. Elle laisse passer un trafic rattaché à une connexion déjà établie.