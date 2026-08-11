Private Relay, inclus dans les forfaits payants iCloud+, est censé masquer l'adresse IP et les informations DNS d'un utilisateur lorsqu'il navigue avec Safari. Contrairement à un VPN classique, qui chiffre et fait transiter l'ensemble du trafic d'un appareil, cette fonction se cantonne au navigateur. Les autres applications ne sont pas couvertes par cette protection. C'est précisément cette limite que les chercheurs ont exploité pour contourner le proxy.

Les passkeys, l'alternative au mot de passe fondée sur la norme WebAuthn, stockent une clé privée directement sur l'appareil et non dans Safari. Quand un site sollicite l'authentification par passkey, la requête réseau est émise par le service d'identifiants du système d'exploitation, pas par le navigateur. Elle ne passe donc jamais par le relais d'iCloud+ et révèle l'IP réelle de l'appareil au serveur distant. N'importe quel site qui propose, ou simule, une connexion par passkey peut déclencher cette requête sans qu'aucune fenêtre ne s'affiche à l'écran, y compris sans interaction de l'utilisateur.