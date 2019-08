Wikipédia s'inscrit au système de donation du navigateur Brave

Pérenniser les dons de Wikipédia

Alliance logique

La plateforme collaborative a rejointen tant que créateur certifié. Pour, cela constituera un nouveau moyen d'obtenir des dons.Régulièrement, les utilisateurs de Wikipédia reçoivent un message. Celui de, directeur de l'encyclopédie en ligne, réalisant un appel aux dons. Le message, toujours similaire dans son contenu, rappelle que, et qu'elle s'appuie avant tout sur lespour couvrir ses dépenses.Le prochain message pourrait cependant évoluer, précisant que la plateforme peut désormais recevoir des BAT ), une cryptomonnaie basée sur l'Ethereum.rejoint ainsi un potentiel de dons plus vaste, la communauté active deétant constituée, d'après ses dires, de 240 000 éditeurs et créateurs et de. Bien entendu, les modes de dons traditionnels, en particulier via Paypal, restent valides.dispose d'un système entier concernant les dons, baptiséet doté d'un « wallet » dédié à sa cryptomonnaie. Pour les donateurs, il est possible de réaliser des dons ponctuels ou réguliers. Début août, l'organisme l'a amélioré, rendant les donations en BAT possibles sur Twitter L'intérêt financier est évident pour Wikipédia. Outre les dons,. Seule condition à cela : que le créateur soit vérifié, ce qui est désormais le cas pour Wikipédia.Mais il faut souligner que les deux sociétés ont aussi. D'un côté, une plateforme qui a pour ambition de, avec une certaine vision de l'open-source. D'un autre côté, un navigateur, lui-même open-source, dont la volonté est deEn outre,propose des prestations empêchant le tracking : c'est l'une des raisons pour lesquelles Larry Sanger l'a préféré à Chrome ou à Mozilla Firefox . Le P-D.G et cofondateur de Brave,, conclut ainsi son communiqué : «».