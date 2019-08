Brave : le système de récompense des auteurs débarque sur Twitter

Petit à petit l'oiseau fait son nid !

Comment en profiter ?

Source : Brave

Créé par Brendan Eich, le papa de Javascript, Brave est en constante évolution et séduit chaque jour de nouveaux utilisateurs. Fort de son modèle économique qui s'appuie sur le respect de la vie privée des utilisateurs,à lancé il y a quelques mois son programme Rewards permettant de récompenser les créateurs de contenus, ainsi que Brave Ads , une ingénieuse plateforme publicitaire qui donne le contrôle et récompense cette fois-ci les utilisateurs avec des crédits distribués sous forme de BAT ().Au départ, le programmepermettait simplement de distribuer des crédits aux éditeurs et créateurs de contenus via leur page web, le système s'est ensuite rapidement étendu jusqu'à Twitch et. Il atteint désormais la célèbre plateformeet devrait prochainement arriver surou encoreLa démarche est très simple et reste similaire à celle qui était déjà en place pour les autres plateformes, excepté qu'icidispose un bouton «» sous chaque tweet.Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il est bien entendu nécessaire de consulter Twitter avec le navigateur Brave et d'avoir activé le programme. Dans le cas contraire, vous ne verrez pas ce bouton « Tip ».Comme lors du lancement de Rewards,à ceux qui activent cette fonctionnalité. Si c'est votre cas, vous devriez avoir le droit à un crédit équivalent à 1 $. Il est bien sûr possible d'ajouter des fonds à votre portefeuille en gagnant des BAT grâce àLors de votre donation,vous indiquera si le créateur est bien «» signe qu'il accepte vos pourboires. Les créateurs ont 90 jours après l'envoi d'un don pour accepter les contributions provenant de Brave ; passé ce délai le pourboire n'est pas envoyé et reste dans votre portefeuille.Enfin, si vous souhaitez soutenir un créateur en particulier,vous propose de mettre en place un don mensuel. Vous n'aurez ainsi plus à à «» manuellement !