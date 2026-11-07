Une flèche qui se déplace toute seule dans le navigateur, ouvre les fiches produits et ajoute les articles au panier : voilà un spectacle auquel on ne s’habitue pas immédiatement. Les gestes sont familiers, ce sont ceux qu’on effectue à chaque commande. Sauf que cette fois, quelqu’un semble faire les courses à ma place.

Pendant que je continuais à travailler, je pouvais regarder ChatGPT avancer dans ma liste. On a beau savoir qu’une IA pilote le navigateur, voir le curseur se débrouiller sans nous tient presque de la sorcellerie. Et lorsqu’on retrouve les bonnes références dans le panier, l’envie de lui confier cette corvée devient assez facile à comprendre.

Pour des raisons d’organisation personnelles, je souhaitais transférer une liste de courses d’un drive Leclerc à Carrefour, puis la compléter avec quelques produits supplémentaires. Les marques étaient choisies, les quantités définies. Il restait à retrouver les bonnes références et à les ajouter au panier, une activité dont personne ne regrettera les clics. Et, au passage, ça faisait une expérience idéale pour mettre à l’épreuve l’IA sur une tâche ingrate du quotidien.

ChatGPT s’en est chargé avec son navigateur intégré. Et puisque tout était bon à l’arrivée, il serait tentant d’en rester là : une corvée de moins, merci et à la semaine prochaine. Seulement, le service rendu mérite de regarder un peu plus loin que le panier rempli.