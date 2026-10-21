Passer d’un onglet à l’autre pour comparer des prix, récupérer des informations ou remplir un formulaire pourrait bientôt devenir une corvée du passé. OpenAI fait évoluer son extension pour Google Chrome afin de permettre à ChatGPT de travailler directement dans le navigateur. L’assistant peut désormais consulter plusieurs pages, recouper leurs contenus et effectuer certaines manipulations sans que vous ayez à intervenir à chaque étape.

Une évolution intéressante, mais qui suppose aussi de lui ouvrir les portes de votre navigateur, y compris celles des services auxquels vous êtes déjà connecté.

ChatGPT ne se contente plus de lire vos pages Web

Jusqu'ici, les assistants intégrés aux navigateurs servaient surtout à résumer des articles ou à répondre à des questions sur une page. Avec cette nouvelle version, OpenAI veut aller beaucoup plus loin.

Vous pouvez, par exemple, ouvrir trois fiches produits de PC portables chez différents marchands et demander à ChatGPT d’en comparer les caractéristiques dans un tableau. L’extension peut également remplir des formulaires, intervenir dans des documents en ligne ou réorganiser vos onglets.

Certaines opérations peuvent même se poursuivre en arrière-plan pendant que vous continuez à naviguer.