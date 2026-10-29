Le règlement européen sur la protection des données vous oblige à notifier une violation de données personnelles à la CNIL dans un délai de 72 heures après sa découverte. Si vous avez subi une fuite sans jamais la déclarer, votre acheteur hérite de cette obligation non remplie et du risque d'une sanction pour un manquement commis avant la vente.

Un rançongiciel jamais totalement neutralisé pose un second problème. L'accès que l'attaquant a laissé ouvert peut resservir après la vente, même si vous avez payé une rançon ou restauré vos données au moment des faits.

Ces deux situations pèsent directement sur la garantie de passif que vous signez au moment de la cession. Cette clause protège l'acheteur si la réalité de votre entreprise diffère de ce que vous avez déclaré avant la signature, avec un délai de notification et un plafond fixés par contrat. Une partie du prix, généralement entre 5 et 10 %, est bloquée sur un compte séquestre pendant toute la durée de cette garantie. Dans l'encadré ci-dessous, vous pourrez en apprendre plus sur son fonctionnement précis.

Si vous vendez une très petite structure sans garantie de passif formalisée, l'acheteur compense l'absence de recours contractuel par une décote appliquée dès l'offre initiale. Il calcule cette décote à partir des failles identifiées pendant son contrôle.

Déclarer un incident avant la signature vous permet de négocier son impact sur le prix avant que la vente ne soit conclue. Si vous ne le déclarez pas et que l'acheteur le découvre après coup, il doit vous notifier dans un délai contractuel précis, souvent entre 30 et 60 jours, faute de quoi il perd son droit à indemnisation.