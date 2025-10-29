Les cookies tiers permettaient de suivre le comportement des internautes sur plusieurs sites web. Ils renseignaient sur les pages consultées, les produits intéressants et les interactions des visiteurs. Les entreprises à taille humaine s’appuyaient sur eux pour afficher des publicités ciblées et pour construire des profils similaires aux clients existants afin d’optimiser les campagnes. Le retargeting rappelait un produit déjà consulté, tandis que les profils lookalike atteignaient de nouveaux prospects présentant des comportements proches de ceux des clients fidèles.

Ces pratiques reposaient sur la collecte massive de données et la capacité à croiser les informations de plusieurs plateformes. Les petites agences suivaient les taux de clics, les conversions et les coûts par contact pour optimiser les budgets publicitaires. Les outils comme Google Ads, Meta Ads et autres plateformes publicitaires constituaient le socle de cette méthode.

Tout a changé avec l’arrivée de nouvelles réglementations et des mises à jour techniques des navigateurs. Le RGPD, entré en vigueur en 2018, impose un consentement explicite pour toute collecte de données personnelles. La directive ePrivacy encadre spécifiquement les traceurs publicitaires. Safari et Firefox ont commencé à bloquer automatiquement les cookies tiers dès 2017, Apple introduisant Intelligent Tracking Prevention et Mozilla Enhanced Tracking Protection. Google a confirmé la suppression progressive des cookies tiers dans Chrome et finalement rempli son cimetière avec le programme de Privacy Sandbox, le 17 octobre dernier.

Ces changements ont réduit la capacité des petites structures à suivre les comportements individuels, à mesurer les conversions et à ajuster leurs campagnes. Les campagnes de retargeting ont perdu en précision et les indicateurs habituels sont devenus moins fiables. Selon StatCounter, environ 16 % du trafic mondial provient de navigateurs bloquant les cookies tiers par défaut. En 2020 déjà, L’IFOP indiquait que 22 % des Français refusent systématiquement les cookies marketing lorsqu’un bandeau de consentement apparassait. Les petites agences doivent désormais chercher d’autres moyens pour atteindre leurs audiences et analyser leurs campagnes sans violer les règles de confidentialité.