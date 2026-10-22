Microsoft a mis fin au support pour les versions 2021 de sa suite bureautique Office, que ce soit sous macOS comme sous Windows.

Bien évidemment, votre licence actuelle reste fonctionnelle. Mais pour continuer à recevoir des mises à jour, mieux vaut rester à la page.

C’est dans cette perspective que Keysfan axe sa promotion du moment sur Office 2024 Pro.

Cette version de la suite bureautique comprend tous les attendus en termes de logiciels. Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Word sont inclus. Vous disposez également de trois ans de support de la part de Microsoft.

Grâce au code promo CLUB62, votre clé d'activation pour Office 2024 Pro est disponible dès 23,69 €.

Songez à vérifier préalablement que votre ordinateur répond bien aux prérequis de Microsoft, notamment en termes d’espace disque ou encore de mémoire vive. Toutes ces attentes vous sont rappelées dans la description de votre produit chez Keysfan.