Avec la fin du support de Microsoft pour Office 2021, il est temps de passer à la version supérieure. Keysfan vous propose Office 2024 Pro en promotion en ce moment.
Disposer d’Office Pro 2024 vous revient à moins de 24 € pour une clé en ce moment. Cela est permis par l’application du code promo CLUB62. Il vous débloque une réduction de - 62 % pour les suites Microsoft Office chez Keysfan.
Vous pouvez donc bénéficier d’une suite bureautique dernier cri tout en optimisant votre budget par un achat chez Keysfan.
Conservez trois ans supplémentaires de support avec Office 2024
Microsoft a mis fin au support pour les versions 2021 de sa suite bureautique Office, que ce soit sous macOS comme sous Windows.
Bien évidemment, votre licence actuelle reste fonctionnelle. Mais pour continuer à recevoir des mises à jour, mieux vaut rester à la page.
C’est dans cette perspective que Keysfan axe sa promotion du moment sur Office 2024 Pro.
Cette version de la suite bureautique comprend tous les attendus en termes de logiciels. Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Word sont inclus. Vous disposez également de trois ans de support de la part de Microsoft.
Grâce au code promo CLUB62, votre clé d'activation pour Office 2024 Pro est disponible dès 23,69 €.
Songez à vérifier préalablement que votre ordinateur répond bien aux prérequis de Microsoft, notamment en termes d’espace disque ou encore de mémoire vive. Toutes ces attentes vous sont rappelées dans la description de votre produit chez Keysfan.
Si vous souhaitez équiper un appareil plus ancien avec une autre version de Microsoft Office, cela reste bien évidemment possible.
Keysfan vous propose Office 2021 Pro à partir de 27,79 € pour un achat de clé à l'unité. Le pack de 3 clés est disponible dès 82 € après l’application du code promo CLUB62.
La boutique en ligne de Keysfan répond aussi à votre besoin si vous disposez d’un Mac. Office 2021 Home & Business vous revient à 89,99 € pour une clé d'activation.
Quels autres logiciels à prix réduits sont disponibles ?
Keysfan vous propose en ce moment de mettre à niveau votre ordinateur avec Windows 11 Professional. Cette version inclut un bureau à distance, ce qui peut être pratique dans le cadre du télétravail.
Windows 11 Pro est disponible à l’unité à 13,63 € après application du code promo CLUB50. Ce code promotionnel vous octroie - 50 % de réduction sur tous les systèmes d’exploitation Windows.
Le bundle est une autre occasion d’économiser tout en vous équipant à long terme. Tous ces packs comprennent une clé d'activation pour Microsoft Office, et une autre pour Windows.
Ces bundles sont également compatibles avec le code promo CLUB62. Concrètement, Microsoft Office 2024 Pro et Windows 11 Pro sont disponibles en bundle à 34,75 €
Pourquoi choisir Keysfan pour m’équiper ?
Les licences disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan sont comme neuves. Elles ont été préalablement la propriété de structures variées, comme des fabricants d’ordinateur. Si elles vous sont proposées aujourd’hui, c’est qu’elles n’ont jamais été utilisées.
Plutôt que de payer le prix fort sur la boutique en ligne de Microsoft, vous obtenez des tarifs attractifs avec ces licences chez Keysfan.
Le risque zéro n’existe pas. C'est pour cette raison que Keysfan dispose d’un service client réactif. Vous pouvez le contacter par mail 24/7 à l’adresse support@keysfan.com. Les avis disponibles sur Trustpilot actent de la qualité de ce service client, avec une note globale de 4,7/5.
Votre processus d’achat est simple. Vous choisissez votre produit, sachant que le délai de livraison vous est indiqué dans sa description. Renseignez le code promo associé à votre achat avant de procéder au paiement.
Votre clé d’activation vous est envoyée par mail. En cas de premier achat notamment, vérifiez bien vos spams. L’expéditeur doit être Keysfan.com.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA