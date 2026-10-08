L’idée qu’un Mac peut se passer d’antivirus a pris un coup cet été, quand Microsoft a décrit une attaque qui contourne une partie des contrôles de macOS. Premier de notre comparatif, Intego ONE Complete s’étend désormais à l’iPhone, et sa formule de deux ans baisse de 35 %.
Éditeur spécialisé dans la sécurité du Mac, Intego a lancé en avril 2026 sa suite Intego ONE, qui remplace l’ancienne gamme X9. Antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN y sont réunis dans une seule application. Depuis la fin du mois d’août, la formule Complete inclut aussi une app iPhone, sans supplément.
L’offre porte sur deux ans d’Intego ONE Complete pour un Mac et un iPhone, à 101,39 € TTC au lieu de 155,99 €, soit 35 % de remise. Les 3,52 € par mois affichés par Intego s’entendent hors taxes : TVA comprise, la facture revient à 4,22 € par mois.
Intego ONE Complete pour un Mac et un iPhone pendant deux ans est à 101,39 € TTC au lieu de 155,99 € sur le site d’Intego.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Quatre outils, une seule app : Antivirus en temps réel, pare-feu, nettoyeur SmartClean et VPN se pilotent depuis la même interface. Fini les modules séparés de l’époque X9.
- Une détection éprouvée : En mars 2026, l’institut AV-Test a mesuré 100 % de détection sur 405 malwares macOS récents, sans faux positif, avec la note maximale en protection, performance et facilité d’utilisation.
- L’iPhone compris dans le prix : L’app iPhone apporte le VPN, un diagnostic du Wi-Fi en une dizaine de secondes et un contrôle des réglages de sécurité d’iOS, sans second abonnement.
Ce que les attaques de 2026 changent pour un utilisateur de Mac
Le scénario décrit par Microsoft le 5 août est banal : une fausse page de téléchargement, un badge « éditeur vérifié » contrefait et une commande à coller dans le Terminal. Ce geste évite une partie des contrôles de macOS, dont la quarantaine et la notarisation, puis installe Atomic Stealer, qui aspire mots de passe et portefeuilles de cryptomonnaies. Apple a d’ailleurs ajouté un avertissement contre ces collages suspects dans macOS 26.4. Un antivirus en temps réel ajoute une seconde ligne de défense, sans remplacer le premier réflexe : ne jamais coller une commande trouvée sur une page web.
Sur iPhone, l’app ne joue pas les antivirus, iOS ne le permet pas. Elle chiffre votre connexion sur le Wi-Fi d’un hôtel ou d’une gare, et vérifie code, Face ID et mises à jour. Le duo vise donc ceux qui travaillent en déplacement. Dans notre test d’Intego ONE, la suite décroche 9,6/10, mais nous avions relevé environ 1,3 Go de mémoire occupés au repos sur un MacBook M1 de 8 Go : sur une machine aussi juste, ce poids compte.
Face à Bitdefender et Norton, le choix du spécialiste
Intego ONE occupe la première place de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, devant Bitdefender Total Security, notre choix pour le rapport fonctionnalités-prix, et Norton 360 Advanced, pensé pour la famille. Son atout tient à une suite unifiée, conçue pour macOS. En revanche, elle n’offre ni contrôle parental ni essai gratuit, et son VPN, rapide et doté d’un kill switch, n’a fait l’objet d’aucun audit public mis en avant par l’éditeur. Pour plusieurs Mac, il faudra viser les formules à 3 ou 5 appareils.
✅ Les points forts
- Antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN réunis dans une seule application
- 100 % de détection au test AV-Test de mars 2026, sans faux positif
- App iPhone incluse : VPN, diagnostic Wi-Fi et bilan des réglages de sécurité
- 4,22 € TTC par mois sur deux ans, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- Moteur gourmand en mémoire, sensible sur un Mac doté de 8 Go
- Pas d’antivirus côté iPhone, ni de contrôle parental
- Renouvellement automatique à 155,99 € TTC en octobre 2028, à désactiver si besoin
Avant de payer, vérifiez que les options « 2 ans » et « 1 Mac + 1 iPhone » sont cochées : le panier doit afficher 101,39 € TTC.
À 101,39 € pour deux ans, soit 50,70 € par an, la formule longue coûte 56,99 € de moins qu’un an au tarif promotionnel actuel suivi d’un renouvellement à 95,99 €. Sur deux ans, elle fait même mieux que l’opération de rentrée, qui affichait -50 % sur la seule première année. Elle s’adresse à ceux qui veulent un antivirus solide, un VPN pour voyager et un outil de nettoyage, sans multiplier les abonnements.
Si vous avez déjà un VPN et que vous entretenez vous-même un Mac récent, l’intérêt baisse nettement : les protections de macOS et de bons réflexes peuvent suffire. Même constat si vous équipez plusieurs Mac. Pour les autres, la question n’est plus de savoir si un Mac peut être infecté, mais combien vous êtes prêt à payer pour réduire ce risque, ici un peu plus de 4 € par mois. Notez simplement l’échéance d’octobre 2028 dans votre agenda.
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