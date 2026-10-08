Le scénario décrit par Microsoft le 5 août est banal : une fausse page de téléchargement, un badge « éditeur vérifié » contrefait et une commande à coller dans le Terminal. Ce geste évite une partie des contrôles de macOS, dont la quarantaine et la notarisation, puis installe Atomic Stealer, qui aspire mots de passe et portefeuilles de cryptomonnaies. Apple a d’ailleurs ajouté un avertissement contre ces collages suspects dans macOS 26.4. Un antivirus en temps réel ajoute une seconde ligne de défense, sans remplacer le premier réflexe : ne jamais coller une commande trouvée sur une page web.

Sur iPhone, l’app ne joue pas les antivirus, iOS ne le permet pas. Elle chiffre votre connexion sur le Wi-Fi d’un hôtel ou d’une gare, et vérifie code, Face ID et mises à jour. Le duo vise donc ceux qui travaillent en déplacement. Dans notre test d’Intego ONE, la suite décroche 9,6/10, mais nous avions relevé environ 1,3 Go de mémoire occupés au repos sur un MacBook M1 de 8 Go : sur une machine aussi juste, ce poids compte.