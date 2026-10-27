Pour Halloween, Intego retire 40 % à la formule de sa suite Mac qui ajoute le nettoyage du disque à l’antivirus et au pare-feu. Intego ONE Advanced revient à 65,99 € pour deux ans, sous son plus bas des 30 derniers jours, mais notre test a relevé un moteur anti-malware gourmand en mémoire.
Intego ONE a remplacé au printemps 2026 l’ancienne gamme X9 de l’éditeur, avec une application unique pour protéger et entretenir un Mac. La suite se décline en trois formules : Essential réunit l’antivirus et le pare-feu, Advanced y ajoute SmartClean, Complete y ajoute encore un VPN.
L’offre Intego ONE Advanced à 65,99 € pour deux ans couvre un Mac, avec 40 % de réduction. Elle vise ceux qui veulent une protection pensée pour macOS et un disque désencombré, sans payer pour un VPN dont ils n’ont pas l’usage.
Intego ONE Advanced pour 1 Mac pendant 2 ans passe à 65,99 € au lieu de 109,99 € sur le site d’Intego, soit 2,75 € par mois.
Pourquoi choisir Intego ONE Advanced ?
- Une détection confirmée par un laboratoire : En mars 2026, AV-Test a attribué à Intego ONE la note maximale de 6/6 en protection, performance et utilisation, avec 100 % de détection sur 405 malwares macOS récents. Les fichiers suspects sont placés en quarantaine.
- Un pare-feu qui montre qui se connecte : Le pare-feu affiche les connexions de vos applications, souvent en arrière-plan, et vous laisse les autoriser ou les bloquer une par une.
- SmartClean pour récupérer de l’espace : C’est l’apport de la formule Advanced : SmartClean repère les fichiers inutiles, les caches et les journaux, montre comment le stockage est occupé et désinstalle une application sans laisser de fichiers résiduels.
Protéger un Mac et faire de la place, dans la même application
Au quotidien, l’antivirus surveille les téléchargements, les pièces jointes et les fichiers partagés, avec des analyses rapides, complètes ou personnalisées que l’on peut planifier. Il détecte aussi les malwares Windows, utile quand des fichiers passent d’une machine à l’autre. SmartClean suit l’usage du processeur, de la mémoire et du disque, et vous laisse choisir ce qui part à la corbeille. Sur un Mac dont le SSD sature, c’est lui qui justifie Advanced plutôt qu’Essential.
Dans notre test d’Intego ONE, nous avions apprécié une interface claire et visuelle, mais relevé deux réserves qui comptent à l’usage. Au premier lancement, le pare-feu multiplie les alertes et demande de valider chaque application installée. Surtout, l’ensemble des processus occupait environ 1,3 Go de mémoire au repos, dont 1,03 Go pour le seul moteur anti-malware. Sur un Mac doté de 8 Go, le minimum exigé par l’éditeur, cette empreinte pèsera davantage que sur une machine de 16 Go.
Advanced, la formule du milieu face aux suites concurrentes
Advanced ne contient ni VPN, réservé à la formule Complete, ni contrôle parental, ni filtre anti-phishing dédié. Bitdefender Total Security, deuxième de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, intègre justement une protection web et anti-phishing et propose un essai de 30 jours, quand Intego mise sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Norton 360 vise plutôt les familles. Intego ONE garde la première place de ce classement, pour sa suite pensée pour macOS.
✅ Les points forts
- Note maximale chez AV-Test en mars 2026, avec 100 % de détection
- Pare-feu avec règles par application
- SmartClean pour nettoyer le disque et désinstaller proprement
- Prix sous le plus bas des 30 derniers jours
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- Environ 1,3 Go de mémoire occupée au repos selon notre test
- Alertes du pare-feu nombreuses au premier lancement
- Ni VPN, ni contrôle parental, ni anti-phishing dédié
- Renouvellement automatique à 109,99 € tous les 2 ans
L’offre Halloween ramène Intego ONE Advanced à 2,75 € par mois pendant deux ans, sous son plus bas des 30 derniers jours.
Passer sous le plus bas des 30 derniers jours donne à cette remise Halloween un intérêt réel. La formule réunit une protection validée par AV-Test, un pare-feu complet et un outil de nettoyage utile sur un Mac à l’étroit. Elle convient aux propriétaires de Mac qui veulent une suite unique, pensée pour macOS, et qui ont déjà un VPN ou n’en voient pas l’utilité.
Elle convaincra moins sur un Mac limité à 8 Go de mémoire. Si le phishing vous inquiète davantage que les malwares, une suite comme Bitdefender, dotée d’un filtre web, colle mieux à votre besoin. Pensez aussi au renouvellement automatique à 109,99 € dans deux ans : noter l’échéance dès l’achat vous laisse le temps de comparer avant de rempiler.
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