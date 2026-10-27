Intego ONE a remplacé au printemps 2026 l’ancienne gamme X9 de l’éditeur, avec une application unique pour protéger et entretenir un Mac. La suite se décline en trois formules : Essential réunit l’antivirus et le pare-feu, Advanced y ajoute SmartClean, Complete y ajoute encore un VPN.

L’offre Intego ONE Advanced à 65,99 € pour deux ans couvre un Mac, avec 40 % de réduction. Elle vise ceux qui veulent une protection pensée pour macOS et un disque désencombré, sans payer pour un VPN dont ils n’ont pas l’usage.