Un Mac se garde longtemps, souvent plus longtemps que le système qu’Apple lui fournit. Avec les années, deux sujets prennent de l’importance : un stockage encombré d’applications oubliées, et une sécurité qui repose sur des correctifs dont la fin est désormais datée pour les Mac Intel.

Intego ONE Complete traite les deux dans une seule application, avec un antivirus, un pare-feu, l’outil de nettoyage SmartClean et un VPN, plus une app iPhone incluse. L’abonnement de deux ans pour un Mac et un iPhone passe à 101,39 € TTC au lieu de 155,99 €, soit 35 % de remise. Il vise ceux qui préfèrent faire durer leur machine plutôt que la remplacer.