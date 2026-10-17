Avec macOS 27, Apple laisse de côté les Mac à puce Intel, qui ne recevront plus que des correctifs de sécurité, promis jusqu’en 2028. Garder sa machine plus longtemps passe désormais par deux chantiers que l’on peut prendre en main : sa protection et son encombrement.
Un Mac se garde longtemps, souvent plus longtemps que le système qu’Apple lui fournit. Avec les années, deux sujets prennent de l’importance : un stockage encombré d’applications oubliées, et une sécurité qui repose sur des correctifs dont la fin est désormais datée pour les Mac Intel.
Intego ONE Complete traite les deux dans une seule application, avec un antivirus, un pare-feu, l’outil de nettoyage SmartClean et un VPN, plus une app iPhone incluse. L’abonnement de deux ans pour un Mac et un iPhone passe à 101,39 € TTC au lieu de 155,99 €, soit 35 % de remise. Il vise ceux qui préfèrent faire durer leur machine plutôt que la remplacer.
Intego ONE Complete pour un Mac et un iPhone pendant deux ans est à 101,39 € TTC au lieu de 155,99 € sur le site d’Intego, soit 4,22 € par mois.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Un ménage sans fichiers orphelins : SmartClean désinstalle les applications avec les fichiers de support qu’une mise à la corbeille laisse derrière elle, et repère les gros fichiers qui occupent le disque. Sur un Mac de 256 Go gardé des années, l’espace se regagne sans fouiller les dossiers.
- Une détection éprouvée sur macOS : En mars 2026, le laboratoire AV-Test lui a attribué 100 % de détection sur 405 malwares macOS récents, sans faux positif.
- Aussi à l’aise sur Intel que sur Apple Silicon : Intego ONE s’installe dès macOS 12.4, quel que soit le processeur. Un Mac resté sous Monterey 12.4 en profite autant qu’une machine sous Tahoe.
Deux ans de suivi pour un Mac que l’on veut faire durer
Le tableau de bord réunit quatre modules : antivirus, pare-feu, VPN et SmartClean. Les moniteurs de processeur et de mémoire montrent en direct quelles applications consomment le plus, pour repérer celle qui ralentit la machine avant d’accuser son âge. Le pare-feu permet de couper l’accès à Internet d’une application qui n’a rien à y faire. Dans notre test d’Intego ONE, nous avions trouvé l’interface claire, une fois passées les nombreuses alertes du pare-feu au premier lancement.
Le profil type possède un Mac Intel encore vaillant, ou l’un des premiers MacBook Apple Silicon, et compte le garder jusqu’en 2028. L’abonnement court justement jusqu’en octobre 2028, l’horizon qu’Apple fixe aux correctifs des Mac Intel. La suite reste gourmande : nous avions relevé environ 1,3 Go de mémoire occupée au repos sur un MacBook M1 de 8 Go, et une latence nette pendant les analyses complètes. Intego recommande lui-même 16 Go, ce qui la rend moins évidente sur une machine modeste.
Une suite centrée sur le Mac, pas sur toute la famille
Dans notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, Intego ONE occupe la première place, devant Bitdefender Total Security et Norton 360 Advanced. Ses deux concurrents couvrent davantage d’appareils et ajoutent anti-phishing, anti-ransomware et contrôle parental, absents ici. Intego mise à l’inverse sur une suite pensée pour macOS, qui réunit protection et maintenance dans la même application. Aucun antivirus ne corrige pour autant les failles du système : il ajoute une couche de détection, sans remplacer les mises à jour d’Apple.
✅ Les points forts
- 100 % de détection sur 405 malwares macOS récents selon AV-Test (mars 2026)
- SmartClean : désinstallation complète et repérage des gros fichiers
- Compatible Mac Intel et Apple Silicon dès macOS 12.4
- VPN pour Mac et iPhone, avec kill Switch sur Mac
- Prix fixé pour deux ans, jusqu’en octobre 2028
❌ Les limites
- Environ 1,3 Go de mémoire au repos, sensible sur un Mac de 8 Go
- Ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental
- Pare-feu très bavard au premier lancement
- Renouvellement automatique à 155,99 € TTC pour deux ans
Si votre Mac tourne sous macOS 12.4 ou une version plus récente, Intego ONE Complete peut l’accompagner deux ans pour 101,39 € TTC.
À 101,39 € TTC pour deux ans, Intego ONE Complete revient à 4,22 € par mois pour protéger un Mac, l’alléger et chiffrer ses connexions, iPhone compris. L’offre a du sens si vous avez choisi de faire durer votre machine : sécurité et encombrement sont justement les deux sujets que la suite prend en charge. Face à la formule d’un an, à 62,39 € TTC puis 95,99 € au renouvellement, celle de deux ans fait économiser 56,99 €.
Si votre Mac plafonne à 8 Go de mémoire et sert à des tâches lourdes, l’empreinte d’Intego mérite réflexion. Pour équiper toute une famille, Bitdefender et Norton sont mieux ARMés. Pour un Mac que vous comptez accompagner jusqu’en 2028, c’est en revanche une façon cohérente de lui donner les moyens de durer. Notez simplement la date de renouvellement, pour décider le moment venu.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1.99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois (code non visible sur la page)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 35 €