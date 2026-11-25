Intego est un nom ancien de la sécurité sur Mac : l’éditeur a été fondé en 1997 et a lancé Intego ONE début avril 2026 pour remplacer Intego X9. La suite réunit dans une seule application l’antivirus, le pare-feu, le nettoyage SmartClean et, dans la formule Complete, le VPN de l’éditeur.

L’offre Intego ONE Complete à 65 € pour deux ans couvre un Mac et un iPhone, avec 50 % de remise affichée par rapport à 129,99 €. Elle s’adresse à celles et ceux qui veulent un antivirus, un pare-feu et un VPN sous une seule facture, sans empiler les abonnements.