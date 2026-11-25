Intego affiche 50 % de remise sur sa suite de sécurité pour Mac pour le Black Friday, calculée sur un tarif qui sera aussi celui du renouvellement. Intego ONE Complete, premier de notre comparatif des antivirus pour Mac avec 9,6/10, est facturé 65 € les deux premières années, soit 12,99 € sous son plus bas des 30 derniers jours, mais notre test lui reproche un moteur gourmand en mémoire.
Intego est un nom ancien de la sécurité sur Mac : l’éditeur a été fondé en 1997 et a lancé Intego ONE début avril 2026 pour remplacer Intego X9. La suite réunit dans une seule application l’antivirus, le pare-feu, le nettoyage SmartClean et, dans la formule Complete, le VPN de l’éditeur.
L’offre Intego ONE Complete à 65 € pour deux ans couvre un Mac et un iPhone, avec 50 % de remise affichée par rapport à 129,99 €. Elle s’adresse à celles et ceux qui veulent un antivirus, un pare-feu et un VPN sous une seule facture, sans empiler les abonnements.
Intego ONE Complete pour 1 Mac et 1 iPhone, c’est 65 € pour les deux premières années au lieu de 129,99 €, soit 2,71 € par mois, directement chez Intego.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Une détection validée par un laboratoire : en mars 2026, AV-TEST a relevé 100 % de détection sur 405 échantillons de malwares macOS, sans faux positif, avec 6/6 en protection, en performance et en utilisation.
- Un VPN dans la même application : notre test salue ses excellentes performances, son kill switch et ses 51 pays, un atout que les formules inférieures d’Intego n’incluent pas.
- Un tarif sous le plus bas récent : à 65 € pour deux ans, soit 2,71 € par mois, l’offre passe 12,99 € sous le plus bas des 30 derniers jours affiché par Intego, 77,99 €.
Protéger un Mac, un iPhone et votre connexion au quotidien
Au quotidien, l’antivirus surveille votre Mac en temps réel, tandis que le pare-feu affiche les applications qui se connectent à Internet et vous laisse bloquer celles de votre choix. Le VPN préserve la confidentialité de votre navigation, avec 51 pays au choix. SmartClean surveille le processeur, la mémoire et le stockage, et nettoie caches, journaux et fichiers de corbeille. Côté iPhone, la page de l’offre annonce une vérification de ses risques de sécurité.
Dans notre test d’Intego ONE, nous avons salué une interface claire et un VPN convaincant, mais relevé un moteur anti-malware qui occupe environ 1,3 Go de mémoire hors analyse. Sur notre MacBook M1 de 8 Go, un scan complet a duré 26 minutes, avec une latence d’environ une seconde dans les actions courantes. Cette suite convient donc mieux à un Mac récent ou bien doté en mémoire, et moins à un modèle modeste que vous utilisez pendant les analyses.
Intego face aux suites multi-appareils de Bitdefender et Norton
Intego ONE Complete mise sur un Mac et un iPhone, quand Bitdefender Total Security, deuxième de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, couvre 3 à 10 appareils et ajoute anti-phishing, anti-ransomware et contrôle parental, trois protections absentes d’Intego ONE. Norton 360, troisième, vise les familles avec 10 appareils. Intego reste pourtant en tête chez nous grâce à sa conception pour macOS et à son VPN. Si vous protégez un seul Mac, c’est l’argument qui compte ; si toute la famille doit être couverte, regardez ailleurs.
✅ Les points forts
- Premier de notre comparatif des antivirus pour Mac, noté 9,6/10
- Note maximale chez AV-TEST en mars 2026
- VPN avec kill switch inclus dans la formule Complete
- Un Mac et un iPhone couverts pour 65 € pendant deux ans
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- Renouvellement automatique à 129,99 € tous les deux ans
- Moteur anti-malware lourd en mémoire, scan complet de 26 minutes sur notre Mac de test
- Ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental
- Pare-feu très directif au premier lancement
Si le renouvellement à 129,99 € ne vous freine pas, la garantie de 30 jours satisfait ou remboursé permet d’essayer Intego ONE Complete sur votre propre Mac.
La remise de 50 % se mesure par rapport à 129,99 €, un prix qui est aussi celui du renouvellement. Le gain réel se lit plutôt face au plus bas des 30 derniers jours : 12,99 € de moins, soit près de 17 %. Pour un Mac et un iPhone couverts deux ans, avec antivirus, pare-feu et VPN, la facture de 2,71 € par mois reste mesurée.
Cette offre s’adresse au propriétaire d’un Mac récent qui veut une suite pensée pour macOS, VPN compris, et qui accepte de repasser à 129,99 € au renouvellement. Elle convaincra moins si vous devez protéger plusieurs appareils ou toute une famille, car Bitdefender et Norton en couvrent davantage et ajoutent des protections absentes ici. Avant de payer, notez dans votre agenda la date du renouvellement : c’est à ce moment que le tarif change vraiment.
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