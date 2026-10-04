Avast propose la formule Premium Security de son application Avast One à 41,88 € pour la première année, contre 72,99 € au renouvellement. Elle ajoute à l’antivirus gratuit une défense contre les arnaques par e-mail, SMS et appels, mais pas de VPN.
Avast One est l’application de sécurité d’Avast pour Windows, macOS, Android et iOS, avec une base gratuite que l’on complète par des formules payantes. Premium Security en est l’étage intermédiaire, entre la version gratuite et Ultimate, qui ajoute notamment le VPN. La formule est actuellement proposée à 41,88 € la première année au lieu de 72,99 €, soit 43 % de remise sur le prix de renouvellement. Elle couvre un ordinateur, PC Windows ou Mac, et un appareil mobile Android ou iOS. Elle s’adresse à celles et ceux qui veulent filtrer les tentatives d’arnaque sur ces deux écrans sans payer une suite complète.
Avast One Premium Security est à 41,88 € la première année au lieu de 72,99 € chez Avast, pour un ordinateur et un smartphone.
Pourquoi choisir Avast One Premium Security ?
- Une vigilance étendue à la boîte mail : la Défense des e-mails surveille jusqu’à cinq comptes Gmail, Outlook ou d’autres fournisseurs, et signale directement dans votre boîte de réception le phishing et les pièces jointes infectées.
- Le smartphone n’est pas oublié : l’application mobile incluse bloque les SMS et les appels identifiés comme frauduleux, deux canaux privilégiés des escroqueries comme les faux avis de livraison.
- Un moteur bien noté en laboratoire : les mesures d’AV-Test reprises dans notre test relèvent 100 % de détection sur 19 213 échantillons, sans aucun faux positif.
Des arnaques filtrées sur l’ordinateur comme sur le smartphone
Au quotidien, la formule agit surtout là où les escroqueries arrivent : la boîte mail, les SMS et les sites marchands. Avant un paiement en ligne ou une connexion à votre banque, elle vérifie la légitimité du site et vous avertit si la page semble frauduleuse. Sur un Wi-Fi public, l’inspecteur réseau signale les failles et les appareils intrus, tandis que l’agent anti-ransomwares empêche les applications douteuses de modifier ou de chiffrer vos photos et documents. Dans notre test d’Avast One, nous avions aussi apprécié l’Assistant, qui analyse un message ou un lien suspect, et relevé un impact modéré sur le système.
Cette offre parle d’abord à la personne qui partage son temps entre un ordinateur et un smartphone principal, et qui reçoit régulièrement des SMS de faux livreurs ou des e-mails douteux. Sur PC Windows, elle ajoute aussi la détection des vidéos deepfake. Elle convient moins à qui cherche des réglages fins : notre test juge l’interface dense, parfois trop bavarde, et note que la sandbox comme l’agent d’accès à distance n’ont pas fait leur retour dans Avast One. Et avec deux appareils seulement, une famille équipée de plusieurs smartphones se sentira vite à l’étroit.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 appareil
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Version gratuite, Ultimate ou concurrents : où se situe cette formule
Face à la version gratuite d’Avast One, qui bloque déjà virus, malwares et ransomwares, Premium Security se paie surtout pour sa défense anti-arnaques sur l’e-mail, les SMS et les appels. Elle laisse en revanche le VPN SecureLine, AntiTrack et Cleanup Premium à Ultimate, affiché à 69,48 € la première année. Dans notre comparatif des meilleurs antivirus, Bitdefender Total Security occupe la première place à 47,50 € par an pour cinq appareils, et Norton 360 Advanced couvre dix appareils pour 44,99 € avec un VPN illimité. Pour plus de deux appareils, Avast propose aussi Premium Security sur dix appareils à 54,04 € la première année.
✅ Les points forts
- Défense des e-mails sur cinq comptes, Gmail et Outlook compris
- Blocage des SMS et appels frauduleux via l’application mobile
- Vérification des sites marchands et bancaires avant paiement
- Moteur crédité de 100 % de détection par AV-Test, sans faux positif
- Un ordinateur et un smartphone couverts, sous Windows, macOS, Android ou iOS
❌ Les limites
- Prix de renouvellement de 72,99 € dès la deuxième année
- Pas de VPN, réservé à la formule Ultimate
- Interface jugée dense, parfois trop bavarde, dans notre test
- Sandbox et agent d’accès à distance absents d’Avast One
Pour un ordinateur et un smartphone, la première année d’Avast One Premium Security revient à 3,49 € par mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
À 41,88 € la première année, Avast One Premium Security est une manière raisonnable d’aller au-delà de l’antivirus gratuit sans payer une suite complète. Vous gagnez une surveillance de vos e-mails, un filtre contre les SMS et appels frauduleux et une vérification des sites avant paiement, sur un ordinateur et un smartphone. Le moteur, lui, est celui qui a obtenu 100 % de détection chez AV-Test. Pour un foyer régulièrement visé par les arnaques du quotidien, l’ensemble se tient.
Gardez en tête le prix de renouvellement, 72,99 € par an, d’autant que la garantie antivirus d’Avast suppose de laisser le renouvellement automatique actif. Si vous voulez un VPN, Ultimate ou Norton 360 Advanced répondront mieux à votre besoin ; au-delà de deux appareils, la formule dix appareils devient plus logique. Notre test invitait enfin à reprendre en main les préférences de confidentialité : quelques minutes bien employées dès l’installation.
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