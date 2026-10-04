Au quotidien, la formule agit surtout là où les escroqueries arrivent : la boîte mail, les SMS et les sites marchands. Avant un paiement en ligne ou une connexion à votre banque, elle vérifie la légitimité du site et vous avertit si la page semble frauduleuse. Sur un Wi-Fi public, l’inspecteur réseau signale les failles et les appareils intrus, tandis que l’agent anti-ransomwares empêche les applications douteuses de modifier ou de chiffrer vos photos et documents. Dans notre test d’Avast One, nous avions aussi apprécié l’Assistant, qui analyse un message ou un lien suspect, et relevé un impact modéré sur le système.

Cette offre parle d’abord à la personne qui partage son temps entre un ordinateur et un smartphone principal, et qui reçoit régulièrement des SMS de faux livreurs ou des e-mails douteux. Sur PC Windows, elle ajoute aussi la détection des vidéos deepfake. Elle convient moins à qui cherche des réglages fins : notre test juge l’interface dense, parfois trop bavarde, et note que la sandbox comme l’agent d’accès à distance n’ont pas fait leur retour dans Avast One. Et avec deux appareils seulement, une famille équipée de plusieurs smartphones se sentira vite à l’étroit.