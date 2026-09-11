Avec sa gamme de meubles motorisés Shore, commercialisée sous le nom ROLATV et conçue pour dissimuler les vidéoprojecteurs UST, NothingProjector veut réconcilier vidéoprojecteur et décoration intérieure. Revendeur agréé de marques comme Formovie, AWOL Vision, Valerion, JMGO ou XGIMI, l'entreprise propose ici une approche séduisante pour profiter d'un home cinéma sans transformer son salon en salle de projection.

Nothing Projector : -80 € sur les meubles home cinéma avec ce code promo © Nothing Project
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Le vidéoprojecteur est devenu une alternative particulièrement séduisante au téléviseur pour celles et ceux qui ne jurent que par une (très) grande image. Mais une fois le film terminé, le problème se pose, que faire de cet appareil imposant, de ses câbles, de son installation ? C’est précisément à cette problématique que répond Nothing Projector avec sa gamme de mobilier Shore, pensée pour intégrer la vidéoprojection au décor plutôt que de la laisser s’imposer dans la pièce.

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Et si le vidéoprojecteur disparaissait complètement une fois éteint ?

C’est toute la philosophie du Meuble Intelligent Shore à Ascenseur Motorisé Escamotable. Destiné aux vidéoprojecteurs longue focale, ce meuble intelligent dissimule entièrement l’appareil (et son câblage) lorsque celui-ci n’est pas utilisé. À première vue, impossible d’y voir un meuble dédié au home-cinéma, mais plutôt un élégant buffet contemporain.

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Comme son nom l’indique, son fonctionnement repose sur un mécanisme de levage motorisé. Le vidéoprojecteur peut ainsi sortir du meuble pour prendre sa position de projection, puis retourner se dissimuler une fois la séance terminée. Le système peut être piloté via une application et synchronisé avec le projecteur pour simplifier encore davantage l’utilisation. Un bouton physique reste également présent sur le côté pour conserver une commande directe « à l’ancienne ».

Nothing Projector ne s’est pas contenté de cacher le projecteur. Le meuble intègre également un espace de rangement discret pour les télécommandes, consoles, casques ou autres accessoires du salon. Des roulettes permettent par ailleurs de déplacer plus facilement l’ensemble.

La structure motorisée en acier Q235 assure la stabilité du mécanisme, tandis que les panneaux perforés favorisent à la fois la circulation de l’air et le passage du son. Les câbles peuvent être organisés à l’intérieur du meuble afin d’éviter le traditionnel enchevêtrement derrière l’installation. Et surtout, le meuble arrive déjà assemblé. Une fois le colis réceptionné, il suffit de le déballer, de le brancher et de l’intégrer à son installation.

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Une approche qui fonctionne aussi avec les vidéoprojecteurs UST

Nothing Projector décline cette philosophie pour les amateurs de vidéoprojecteurs à très courte focale. Le Meuble pour Vidéoprojecteur UST Intelligent Mat Shore à Ouverture Basculante pour Écrans de Projection à Cadre Fixe adopte un système de rangement particulièrement intéressant pour les salons où chaque centimètre compte.

Lorsque le projecteur est éteint, celui-ci est dissimulé dans le meuble. Au démarrage, un mécanisme motorisé le fait basculer automatiquement en position de fonctionnement. Le système peut se synchroniser avec le projecteur ou sa télécommande, avec une compatibilité annoncée avec plusieurs grandes marques de vidéoprojecteurs UST.

Son format permet surtout de réduire la profondeur du meuble. Là encore, l’objectif est clair, celui de proposer un mobilier home cinéma de gain de place, capable de s’intégrer dans un intérieur moderne plutôt que de monopoliser l’espace. Le meuble bénéficie d’une finition mate et est lui aussi livré préassemblé.

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Le meuble TV qui cache aussi l’écran

Enfin, le Meuble TV Laser Intelligent Mat Shore à Plateau Rabattable pour Vidéoprojecteur UST adopte une conception en forme de tiroir motorisé, et va faire automatiquement avancer le vidéoprojecteur UST jusqu’à sa position optimale lorsqu’il est allumé, avant de le ranger complètement dans le meuble lorsqu'il est éteint.

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Mais cette fois, le meuble peut aussi dissimuler un écran motorisé de 100 ou 120”. L’ensemble peut donc littéralement transformer un espace de vie en salle de cinéma, puis revenir à l’apparence d’un meuble bas (sans vidéoprojecteur ni écran apparent donc) une fois la séance terminée.

Le système profite d’un moteur annoncé à moins de 45 dB, d’une protection anti-pincement et d'une gestion intégrée des câbles. Il est par ailleurs compatible avec de nombreuses marques de vidéoprojecteurs UST et arrive lui aussi entièrement préassemblé.
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80 € de remise avec le code Clubic

Pour accompagner cette approche plus discrète du home cinéma, Nothing Projector propose aux lecteurs de Clubic une remise exclusive de 80 € sur les trois meubles présentés ici.

Pour cela, il suffit d’utiliser le code CLU80 lors de la commande.

Une manière de rendre un peu plus accessible une idée qui a tendance à tous nous séduire, celle de profiter d’une immense image lorsque l’on en a envie, tout en permettant au vidéoprojecteur de se faire totalement oublier le reste du temps.