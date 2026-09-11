Le vidéoprojecteur est devenu une alternative particulièrement séduisante au téléviseur pour celles et ceux qui ne jurent que par une (très) grande image. Mais une fois le film terminé, le problème se pose, que faire de cet appareil imposant, de ses câbles, de son installation ? C’est précisément à cette problématique que répond Nothing Projector avec sa gamme de mobilier Shore, pensée pour intégrer la vidéoprojection au décor plutôt que de la laisser s’imposer dans la pièce.