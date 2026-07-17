Fréquemment, que ce soit pour un nouvel achat, ou plus largement, sur votre ordinateur du quotidien, vous pouvez ne pas posséder la version complète de la suite bureautique Microsoft Office.

Or, les versions d’essai de ses différents logiciels sont plus que limitées. Alors, à moindres frais, profitez de l'opportunité offerte par Keysfan pour vous équiper, c'est une bonne idée.

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Parmi les meilleures offres, en termes de rapport qualité/prix, sous Windows, il y a notamment :