Les soldes d’été battent leur plein. S’équiper avec du matériel neuf est une bonne idée, mais avez-vous songé à vos logiciels ?
Avec des réductions allant de - 50 % à - 62 % sur des logiciels comme neufs, Keysfan vous permet de vous équiper avec des suites bureautiques, des systèmes d’exploitation, et bien plus encore. Voici les codes promos à associer à vos achats :
- CLUB50 , pour les systèmes d’exploitation Windows
- CLUB62 selon pour les suites bureautiques Office
Et maintenant, dénichez les logiciels, en licence à l’unité ou en pack, qui sont prêts à répondre à votre besoin.
3 offres au bon rapport qualité/prix :
N’attendez pas davantage pour équiper votre ordinateur avec Office !
Une suite bureautique mondialement connue à petit prix
Fréquemment, que ce soit pour un nouvel achat, ou plus largement, sur votre ordinateur du quotidien, vous pouvez ne pas posséder la version complète de la suite bureautique Microsoft Office.
Or, les versions d’essai de ses différents logiciels sont plus que limitées. Alors, à moindres frais, profitez de l'opportunité offerte par Keysfan pour vous équiper, c'est une bonne idée.
Vous profitez d’un prix réduit grâce au code promo CLUB62 associé, d’une livraison rapide par mail, et au besoin, l’ensemble du processus d’installation vous est rappelé dans la description produit.
Parmi les meilleures offres, en termes de rapport qualité/prix, sous Windows, il y a notamment :
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2024) dès 16,99 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2019) dès 25 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 31 €
- 3 clés Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 82 €
Vous pouvez remarquer qu’en plus du code promo vous permettant d’obtenir une réduction de - 62 % sur les suites bureautiques Microsoft Office, les packs d’une même licence vous permettent d'obtenir un prix dégressif par rapport à un achat unitaire.
Aussi, n’hésitez pas à solliciter vos proches pour un achat groupé à prix malin.
Keysfan n’oublie pas les amoureux de la Pomme
Même si Apple propose une suite bureautique native sur ses appareils, vous pouvez, notamment dans un cadre professionnel, apprécier de disposer également de la suite Microsoft Office sous macOS.
Voici deux exemples de produits disponibles, qui s’affichent à tarif préférentiel grâce au code promo CLUB62 :
Un système d’exploitation comme neuf vous permet d’économiser
Nous sommes en pleine période de soldes d’été. Autrement dit, c’est vraiment le bon moment pour vous offrir un nouvel ordinateur. Et en achetant un exemplaire sans système d’exploitation, vous pouvez facilement économiser plusieurs dizaines d’euros supplémentaires.
L’astuce consiste donc, une fois cet achat réalisé, à vous offrir une licence Windows chez Keysfan, avec le code promo CLUB50 pour y inclure un rabais de - 50 % :
- 1 clé Windows 10 Professional dès 8 €
- 1 clé Windows 11 Professional dès 13 €
- 1 clé Windows 11 Entreprise LTSC (2024) dès 15 €
Pensez bien à comparer les prérequis de Microsoft avec les capacités de votre ordinateur (mémoire vive, espace disque) si votre objectif est d’installer Windows 11.
Faites d’une pierre, deux coups avec le bundle
Pour une mise à niveau avancée, tout en faisant des économies, Keysfan vous propose des packs, les bundles, dans lesquels une clé d’activation pour la suite bureautique Microsoft Office est accompagnée par une clé pour le système d’exploitation Windows.
Bonne nouvelle, votre code promo CLUB62 s’applique également à cet achat, pour une réduction de - 62 % à saisir dès maintenant :
En bref, Keysfan vous propose des clés d’activation obtenues auprès de revendeurs professionnels et autres fabricants d’ordinateur. Ces prix négociés vous sont répercutés, ce qui constitue des économies certaines par rapport au tarif du neuf.
Toutes les clés sont vérifiées par Keysfan. Néanmoins, en cas de problème, son service client peut être joint à l’adresse support@keysfan.com, 24/7.
Lorsque vous réalisez votre achat, n’oubliez pas le code promo associé au produit. La livraison s’effectue par mail. Aussi, n’hésitez pas à vérifier vos spams avec un courriel de l'adresse de Keysfan.com au besoin.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA