Longtemps critiqué pour un tarif de lancement un peu trop ambitieux, le Nothing Phone (3) revient sur le devant de la scène avec une remise de 32% par rapport à son prix conseillé. À 577,80 €, ce smartphone au design hors du commun mérite qu’on s’y arrête sérieusement.
Présenté en juillet 2025 comme le premier “vrai flagship” de Nothing, le Phone (3) s’était attiré quelques réserves à 849 €, notamment de la part de la rédaction qui estimait le smartphone “probablement 50€ trop cher” dans son test noté 8/10. À 577,80 €, soit 271 € sous son prix conseillé, l’équation change radicalement : on se retrouve face à un smartphone original, techniquement solide et doté d’une batterie silicium-carbone de 5 150 mAh, désormais positionné dans la même fourchette que les Galaxy S25 ou Pixel 9.
Ce bon plan intéresse avant tout ceux qui veulent rompre avec l’uniformité du marché, tout en restant dans un budget maîtrisé. Retrouvez le Nothing Phone (3) à ce tarif via notre lien partenaire.
L'essentiel en bref :
- Le Nothing Phone (3) (12 Go + 256 Go) passe à 577,80 € contre un prix conseillé de 849 €, soit 32% de réduction.
- Il embarque un Snapdragon 8s Gen 4, un écran AMOLED 6,67” 120 Hz et un triple module photo 50 Mpx avec téléobjectif périscopique 3x
- L’autonomie mesurée lors de notre test atteint 18 h 34 sur PCMark, avec une recharge rapide 65 W et la compatibilité sans fil 15 W.
Une identité forte, une expérience pensée pour sortir du lot
Le Nothing Phone (3) ne se contente pas d’afficher un design différent : il construit une expérience entière autour de lui. Sa Glyph Matrix, un mini-afficheur circulaire composé de 489 LED intégré au dos de l’appareil, peut afficher notifications, portraits stylisés de vos contacts ou même des mini-jeux, ce que la rédaction a qualifié de “bien plus utile que le précédent système Glyph”.
L’Essential Key, positionnée sur la tranche droite, permet de capturer, dicter ou retrouver ses notes via l’Essential Space, et le NothingOS 3.5 (basé sur Android 15) brille par son épure totale : aucune application préinstallée, aucune fonctionnalité IA imposée. Pour les profils qui veulent un smartphone polyvalent avec une vraie personnalité visuelle, le Phone (3) remplit pleinement ce rôle.
Un marché resserré, des arbitrages à bien peser
À 577,80 €, le Nothing Phone (3) se retrouve nez à nez avec le Samsung Galaxy S25 (575 €, noté 9/10 sur Clubic) et le Google Pixel 9 (562,99 €, également 9/10), deux références plus polyvalentes en photo et mieux optimisées côté intelligence artificielle.
Ce que Nothing apporte en retour, c’est une autonomie robuste, une identité visuelle assumée et un logiciel volontairement sans fioritures, là où ses concurrents n’hésitent pas à multiplier les fonctionnalités dont l’usage réel reste discutable.
✅ Les points forts
- Design certifié IP68, cadre aluminium soigné et Glyph Matrix plus utile qu’il n’y paraît, avec une sous-note Design de 9/10 dans notre test Clubic
- Performances convaincantes avec le Snapdragon 8s Gen 4, avec jusqu’à 24 Go de RAM via le Booster virtuel, sans chauffe excessive en gaming
- Autonomie solide (18 h 34 sur PCMark), charge rapide 65 W en moins d’une heure et charge sans fil 15 W réversible
- Grand-angle principal 50 Mpx (capteur 1/1,3”, OIS) très efficace en conditions de jour, avec un piqué et une gestion de l’exposition remarquables
- 5 mises à jour Android garanties (jusqu’à Android 20) et 7 ans de correctifs de sécurité, un engagement sérieux sur la durée
❌ Les limites
- Verre de protection Gorilla Glass 7i, un standard qu’on associe davantage aux smartphones à 400 €, peu cohérent avec l’ambition flagship
- Téléobjectif 3x légèrement moins performant que celui du Nothing Phone (3a) Pro, pourtant deux fois moins cher au lancement
- Écran 120 Hz non LTPO : la fréquence oscille mécaniquement entre 60 et 120 Hz, et l’always-on sollicite fortement la batterie
- L’IA intégrée via Gemini peut basculer en anglais de façon inattendue, un défaut de jeunesse que la rédaction a relevé lors du test
- Glyph Matrix reste une fonctionnalité à apprivoiser, qui demande du temps de configuration pour révéler tout son potentiel
Notre verdict
À 577,80 €, le Nothing Phone (3) se présente sous un jour bien plus favorable qu’à son lancement. Ce smartphone s’adresse clairement à ceux qui veulent sortir des sentiers battus, sans sacrifier les essentiels : un écran bien calibré, une autonomie généreuse, des performances fiables et un engagement solide sur les mises à jour logicielles.
Celles et ceux qui placent la photographie au sommet de leurs priorités, ou qui ont besoin de la puissance brute du Snapdragon 8 Elite, trouveront mieux chez Samsung ou Google dans cette même fourchette de prix. Pour les autres, cette remise de 271 € transforme un flagship au positionnement autrefois bancal en une proposition cohérente, originale et franchement difficile à ignorer.
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