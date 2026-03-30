Présenté en juillet 2025 comme le premier “vrai flagship” de Nothing, le Phone (3) s’était attiré quelques réserves à 849 €, notamment de la part de la rédaction qui estimait le smartphone “probablement 50€ trop cher” dans son test noté 8/10. À 577,80 €, soit 271 € sous son prix conseillé, l’équation change radicalement : on se retrouve face à un smartphone original, techniquement solide et doté d’une batterie silicium-carbone de 5 150 mAh, désormais positionné dans la même fourchette que les Galaxy S25 ou Pixel 9.

Ce bon plan intéresse avant tout ceux qui veulent rompre avec l’uniformité du marché, tout en restant dans un budget maîtrisé. Retrouvez le Nothing Phone (3) à ce tarif via notre lien partenaire.