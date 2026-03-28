Le point d’entrée s’établit à 99 €, auquel s’ajoutent des mensualités de 23 € sur 24 mois. Cette structure de paiement lissée dans le temps évite de dépenser plusieurs centaines d’euros d’un coup pour accéder à un smartphone haut de gamme.

Le forfait 200 Go 5G associé est facturé 29,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 39,99 €/mois. Il couvre les appels et SMS illimités en France, une enveloppe data valable en Europe, dans les DOM et en Suisse, ainsi que 35 Go utilisables dans 15 destinations internationales. Une deuxième carte SIM Internet est également offerte pour connecter une tablette ou une montre.