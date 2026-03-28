Bouygues Telecom propose le Samsung Galaxy S26 avec un doublement gratuit du stockage à l’occasion de son lancement. Le modèle 512 Go est affiché au tarif du 256 Go, avec un bonus de reprise de 100 € pour alléger davantage la facture.
Le manque de place sur un smartphone finit toujours par freiner les usages. Photos accumulées, applications volumineuses, vidéos en haute définition : la mémoire interne s’épuise vite. Bouygues Telecom répond à ce problème dès le départ en proposant le Samsung Galaxy S26 en version 512 Go au prix du modèle 256 Go. Pour 99 € à l’achat, puis 23 €/mois pendant 24 mois avec le forfait 200 Go 5G, ce compact de 167 grammes associe stockage généreux et intelligence artificielle embarquée. Un bonus de reprise de 100 € vient compléter l’offre pour les possesseurs d’un ancien mobile éligible.
Ce que propose l’offre Bouygues Telecom
Le point d’entrée s’établit à 99 €, auquel s’ajoutent des mensualités de 23 € sur 24 mois. Cette structure de paiement lissée dans le temps évite de dépenser plusieurs centaines d’euros d’un coup pour accéder à un smartphone haut de gamme.
Le forfait 200 Go 5G associé est facturé 29,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 39,99 €/mois. Il couvre les appels et SMS illimités en France, une enveloppe data valable en Europe, dans les DOM et en Suisse, ainsi que 35 Go utilisables dans 15 destinations internationales. Une deuxième carte SIM Internet est également offerte pour connecter une tablette ou une montre.
Le bonus de reprise de 100 € est conditionné à la remise d’un ancien téléphone d’une valeur minimale de 10 €. Cette somme est déduite directement des prochaines factures. La livraison est offerte et peut intervenir dès le lendemain de la commande passée en ligne.
|Option
|Détail
|Prix à l'achat
|99 €
|Mensualités
|23 €/mois pendant 24 mois
|Forfait inclus
|200 Go 5G à 29,99 €/mois (12 mois) puis 39,99 €/mois
|Bonus de reprise
|100 € sur ancien mobile éligible
|Stockage
|512 Go au prix du 256 Go
Un écran Privacy Display dans un format compact
Le Galaxy S26 s’articule autour d’un écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces. Sa technologie Privacy Display limite la visibilité latérale de l’affichage, ce qui protège les données personnelles dans les transports ou les espaces publics. L’affichage s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante.
Avec ses 167 grammes, le châssis reste facile à utiliser d’une seule main, ce qui le distingue de nombreux flagships actuels dont les dimensions imposantes peuvent rebuter. Les finitions robustes complètent ce positionnement orienté vers l’usage quotidien.
Galaxy IA et productivité au quotidien
L’intelligence artificielle Galaxy prend plusieurs formes sur ce modèle. La fonction Now Nudge anticipe les besoins de l’utilisateur en fonction du contexte et organise l’emploi du temps de façon proactive. Circle to Search évolue pour identifier plusieurs objets simultanément sur une même image, simplifiant la recherche visuelle. L’intégration des modèles Gemini et Perplexity permet une interaction conversationnelle directement depuis le smartphone. La traduction en temps réel est également embarquée pour fluidifier les échanges internationaux. L’ensemble de ces outils fonctionne sans ralentir le système, selon les premiers retours d’utilisateurs
Photographie : capteur 50 Mpx et mode nuit amélioré
Le système photo repose sur un capteur principal de 50 mégapixels. La gestion des couleurs et la netteté restent cohérentes dans de bonnes conditions lumineuses, avec un rendu naturel sans traitement excessif.
Le mode Nightography, optimisé par l’IA, traite les scènes en basse lumière pour réduire le bruit numérique et conserver les détails. Les outils de retouche intelligente permettent par ailleurs de supprimer des reflets ou des éléments indésirables directement depuis la galerie. Le stockage de 512 Go prend tout son sens pour ceux qui tourne régulièrement en 4K ou accumule des fichiers photo volumineux.
À qui s’adresse ce pack ?
Ce pack s’adresse principalement à deux profils. D’un côté, les utilisateurs qui produisent beaucoup de contenu visuel et ont besoin d’espace sans recourir à un cloud payant. De l’autre, ceux qui souhaitent tirer parti des fonctions d’assistance intelligente pour gagner en efficacité dans leur usage quotidien.
L’engagement sur 24 mois et le forfait 200 Go restent des conditions à intégrer dans le calcul global. Pour un abonné qui consomme déjà une enveloppe data conséquente, cette offre représente une opportunité concrète de renouveler son équipement sans dépense immédiate importante.