Le nouveau DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 se distingue par un ensemble de technologies rarement réunies dans un seul robot. Sa brosse latérale extensible et sa serpillière TruEdge 2.0 s’adaptent dynamiquement pour atteindre coins et bordures, avec seulement 1 mm de marge, ce qu’aucun robot classique ne peut assurer.

Sa navigation repose sur un trio de capteurs haut de gamme : caméra RGB, lumière structurée 3D et LiDAR dToF intégré, permettant de détecter obstacles, câbles, jouets, tapis, même en faible luminosité. Résultat : des trajectoires précises et un évitement intelligent.

La puissance d’aspiration grimpe à 21 000 Pa, combinée à la technologie ZeroTangle 2.0 qui évite l’enchevêtrement, même avec de longs cheveux ou des poils d’animaux. Son design ultra-fin de 81 mm lui permet de passer sous les meubles bas, un point souvent négligé sur les robots premium.

La station OMNI complète ces performances : lavage à 75 °C, séchage à air chaud 45 °C, vidange automatique, ajout de solution et nettoyage bidirectionnel de la base. Un véritable système autonome pensé pour durer.