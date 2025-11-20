Un concentré de technologies d’ECOVACS arrive en promo pour le Black Friday. Le DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 bénéficie d’une réduction exceptionnelle, avec ses atouts phares : 21 000 Pa d’aspiration, station OMNI complète, brosse et serpillière extensibles, navigation IA 3D et design ultra-fin.
Performance et simplicité : pourquoi cette promo tombe au bon moment
Dans une période où les robots aspirateurs deviennent indispensables pour gagner du temps, ECOVACS dévoile son T50 Pro Omni Gen2, un modèle pensé pour offrir un nettoyage vraiment autonome. Ultra-puissant, intelligent et capable d’atteindre les coins les plus difficiles, il reprend les technologies premium de la gamme T-Series tout en améliorant la puissance et la finesse de navigation.
En plus, le Black Friday fait chuter son prix, il passe à seulement 399 € au lieu de 899 €, soit 56 % de réduction.
Trois bonnes raisons de choisir l’ECOVACS T50 Pro Omni
- Une aspiration monstrueuse de 21 000 Pa pour éliminer poussière, poils et saletés en un seul passage
- Une station OMNI tout-en-un qui vide, lave, rince, sèche et dose automatiquement la solution de nettoyage
- Un robot vraiment autonome, grâce à la caméra 3D AIVI + LiDAR dToF et la brosse/serpillière extensibles couvrant 100 % des bords
Ce que propose vraiment l’ECOVACS T50 Pro Omni
Le nouveau DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 se distingue par un ensemble de technologies rarement réunies dans un seul robot. Sa brosse latérale extensible et sa serpillière TruEdge 2.0 s’adaptent dynamiquement pour atteindre coins et bordures, avec seulement 1 mm de marge, ce qu’aucun robot classique ne peut assurer.
Sa navigation repose sur un trio de capteurs haut de gamme : caméra RGB, lumière structurée 3D et LiDAR dToF intégré, permettant de détecter obstacles, câbles, jouets, tapis, même en faible luminosité. Résultat : des trajectoires précises et un évitement intelligent.
La puissance d’aspiration grimpe à 21 000 Pa, combinée à la technologie ZeroTangle 2.0 qui évite l’enchevêtrement, même avec de longs cheveux ou des poils d’animaux. Son design ultra-fin de 81 mm lui permet de passer sous les meubles bas, un point souvent négligé sur les robots premium.
La station OMNI complète ces performances : lavage à 75 °C, séchage à air chaud 45 °C, vidange automatique, ajout de solution et nettoyage bidirectionnel de la base. Un véritable système autonome pensé pour durer.
Prix Black Friday : une opportunité rare à ne pas laisser filer
Le DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 est un modèle haut de gamme, habituellement proposé à un tarif élevé compte tenu de sa puissance et de ses fonctionnalités avancées. À l’occasion du Black Friday, il bénéficie d’une remise exceptionnelle, transformant ce robot premium en véritable bon plan.
Entre la puissance de 21 000 Pa, la station OMNI complète, l’évitement IA en temps réel et la conception ultra-mince, rares sont les modèles offrant un tel niveau de confort pour un prix en baisse. Cette réduction est limitée dans le temps et les stocks peuvent rapidement disparaître, d’autant que le produit est classé n°1 en robots aspirateurs sur Amazon.
✅ Notre avis sur l’ECOVACS T50 Pro Omni
Le T50 Pro Omni Gen2 s’impose comme l’un des robots les plus complets du marché : ultra-puissant, intelligent, autonome et capable de nettoyer même sous les meubles bas. Sa station OMNI fait gagner un temps précieux et son système TruEdge 2.0 assure une couverture impeccable. Avec la promo Black Friday, c’est clairement un excellent investissement.