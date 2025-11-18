Le Ecovacs T80 Omni ne se contente pas d’être puissant : il intègre les technologies les plus avancées du secteur. Grâce au système OZMO Roller, la serpillière applique une pression exceptionnelle pour frotter et retirer les taches incrustées, tout en étant rincée en continu pour éviter la contamination croisée. Son mécanisme ZeroTangle 3.0 empêche les cheveux de s’emmêler, un énorme plus si vous avez des animaux ou des cheveux longs.

La navigation est assurée par AIVI 3D 3.0, un système IA capable de reconnaître les objets, d’adapter sa trajectoire en temps réel et d’optimiser chaque passage. Le robot excelle aussi dans la gestion des bordures grâce à TruEdge 2.0 et 3D, qui permettent au patin et à la brosse latérale de s’étendre pour atteindre 99 % des zones difficiles. Sur les tapis, sa stratégie « priorité aux tapis » garantit une aspiration maximale sans les mouiller. Une machine pensée pour toutes les surfaces… et pour ceux qui veulent ne plus jamais passer la serpillière.