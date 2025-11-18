Un aspirateur-laveur ultra haut de gamme passe sous la barre symbolique, avec -55 % de réduction à durée limitée. Le Ecovacs T80 Omni, l’un des robots les plus puissants et les plus avancés du marché, devient enfin accessible.
Un robot nouvelle génération en promo exceptionnelle
L’entretien de la maison n’a jamais été autant transformé qu’avec la nouvelle génération de robots aspirateurs-laveurs. Et aujourd’hui, le Ecovacs T80 Omni profite d’une remise spectaculaire qui le rend nettement plus attractif face aux modèles concurrents.
Avec sa puissance d’aspiration monstrueuse de 18 000 Pa, son système OZMO Roller, ses algorithmes IA de planification et sa station Omni capable de laver, sécher et entretenir automatiquement le robot, c’est l’une des solutions les plus complètes du moment. Une aubaine pour tous ceux qui veulent déléguer 100 % du ménage à une machine efficace.
Trois bonnes raisons de choisir le Ecovacs T80 Omni
- 🔥 Un nettoyage automatisé complet : aspiration, lavage, séchage, rinçage, tout est géré par la station Omni.
- 💪 Puissance et précision : 18 000 Pa + IA AIVI 3D pour éviter les obstacles et optimiser chaque trajet.
- 🧼 Une serpillière révolutionnaire : OZMO Roller avec 200 actions/minute pour éliminer efficacement les taches.
Ce que propose vraiment cette offre Ecovacs T80 Omni
Le Ecovacs T80 Omni ne se contente pas d’être puissant : il intègre les technologies les plus avancées du secteur. Grâce au système OZMO Roller, la serpillière applique une pression exceptionnelle pour frotter et retirer les taches incrustées, tout en étant rincée en continu pour éviter la contamination croisée. Son mécanisme ZeroTangle 3.0 empêche les cheveux de s’emmêler, un énorme plus si vous avez des animaux ou des cheveux longs.
La navigation est assurée par AIVI 3D 3.0, un système IA capable de reconnaître les objets, d’adapter sa trajectoire en temps réel et d’optimiser chaque passage. Le robot excelle aussi dans la gestion des bordures grâce à TruEdge 2.0 et 3D, qui permettent au patin et à la brosse latérale de s’étendre pour atteindre 99 % des zones difficiles. Sur les tapis, sa stratégie « priorité aux tapis » garantit une aspiration maximale sans les mouiller. Une machine pensée pour toutes les surfaces… et pour ceux qui veulent ne plus jamais passer la serpillière.
Prix, économies et pourquoi il ne faut pas attendre
Le Ecovacs T80 Omni est normalement affiché à 1 099 €, un tarif cohérent pour un modèle ultra premium. Mais avec cette promotion exceptionnelle, il passe à 499 €, soit 600 € d’économie et -55 %. À ce niveau de réduction, il devient l’un des robots aspirateurs-laveurs les plus intéressants du marché, d’autant qu’il surpasse déjà plusieurs modèles vendus plus cher.
Les promotions Ecovacs sur la gamme flagship sont rares et ne durent jamais longtemps, surtout sur Amazon où les stocks partent vite lors de grosses remises.
✅ Notre avis sur le Ecovacs T80 Omni
Le Ecovacs T80 Omni coche toutes les cases : puissance démesurée, lavage ultra efficace, IA convaincante et station autonome complète. À -55 %, l’offre est tout simplement irrésistible pour qui veut un robot premium sans payer le prix fort. C’est l’un des meilleurs rapports techno/prix du moment.