Si vous envisagez de vous équiper d’un robot aspirateur intelligent, le Black Friday 2025 est peut-être le moment idéal. Roborock, le numéro 1 mondial des robots aspirateurs, propose trois de ses derniers modèles en forte réduction : le Saros 10, le Qrevo CurvX et le Qrevo Edge 5V1. Chacun mise sur une approche différente, mais toujours au service d’un objectif simple : rendre le nettoyage domestique plus autonome, plus intelligent, et plus efficace.

Du robot ultra-fin qui passe sous les meubles, au modèle capable de détecter chaque bordure ou mèche de cheveux, cette sélection répond à des besoins variés, que vous viviez en appartement ou dans une maison, avec ou sans animaux. Tour d’horizon de ces trois références qui vous proposent un large choix de technologies pour laver vos sols, tapis et moquettes en profondeur.