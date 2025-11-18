Une maison propre, en permanence et sans efforts. Voilà la promesse de Roborock avec ses différents aspirateurs robots. Durant le Black Friday, le constructeur casse les prix sur ses tout derniers modèles, remplis d'innovations pour aller traquer la poussière dans les moindres recoins.
Si vous envisagez de vous équiper d’un robot aspirateur intelligent, le Black Friday 2025 est peut-être le moment idéal. Roborock, le numéro 1 mondial des robots aspirateurs, propose trois de ses derniers modèles en forte réduction : le Saros 10, le Qrevo CurvX et le Qrevo Edge 5V1. Chacun mise sur une approche différente, mais toujours au service d’un objectif simple : rendre le nettoyage domestique plus autonome, plus intelligent, et plus efficace.
Du robot ultra-fin qui passe sous les meubles, au modèle capable de détecter chaque bordure ou mèche de cheveux, cette sélection répond à des besoins variés, que vous viviez en appartement ou dans une maison, avec ou sans animaux. Tour d’horizon de ces trois références qui vous proposent un large choix de technologies pour laver vos sols, tapis et moquettes en profondeur.
Les offres Black Friday à saisir chez Roborock
- Roborock Saros 10 à 899€ au lieu de 1 499€
- Roborock Qrevo CurvX à 849€ au lieu de 1 299€
- Roborock Qrevo Edge 5V1 à 599€ au lieu de 999€
Roborock Saros 10 : la finesse extrême sans compromis sur la puissance
Le Roborock Saros 10 est l'un des derniers modèles premium de la marque, et un concentré de technologie pour assurer le ménage dans toutes les pièces de la maison.
Avec ses 7,98 cm d’épaisseur, le Roborock Saros 10 repousse les limites du design des aspirateurs robots. Cette silhouette affinée lui permet de passer sous la plupart des meubles bas (canapé, buffet, lit ou commode) sans risquer de rester bloqué. Contrairement à d’autres modèles fins, il conserve une technologie haut de gamme, notamment un capteur LDS rétractable, qui permet une navigation laser précise même dans les environnements les plus encombrés. Lorsque l'aspirateur robot rencontre un meuble bas, le capteur laser rentre automatiquement dans le capot pour pouvoir se faufiler.
Cette capacité à se faufiler partout transforme le nettoyage quotidien. Le Saros 10 peut, par exemple, passer sous un lit de 8 cm de hauteur et aspirer la poussière accumulée sans qu’il soit nécessaire de déplacer les meubles. Pour les foyers où les meubles bas sont nombreux, c’est un véritable atout. Sa structure fine n’entrave en rien ses performances : l’appareil intègre un moteur d’aspiration HyperForce de 22 000 Pa, capable de capturer les débris les plus récalcitrants, du sable aux poils d’animaux.
La technologie VibraRise 4.0 permet quant à elle de gérer automatiquement le passage de la serpillière vibrante. Sur sol dur, elle frotte activement pour retirer les tâches incrustées. Sur tapis, elle se rétracte sans intervention manuelle, évitant toute humidification inutile. Le Saros 10 est ainsi idéal dans un intérieur mixte, entre parquets et tapis.
Le Saros 10 bénéficie enfin de Reactive AI 3.0, une intelligence artificielle adossée à la caméra avant et aux différents capteurs qui lui permettent d'éviter les obstacles sur son passage, et d'optimiser son temps de parcours pour laver efficacement, et le plus rapidement possible, l'ensemble de votre maison.
Roborock Qrevo CurvX : fin, puissant et capable de s’adapter à tout type d’intérieur
Le Qrevo CurvX reprend la finesse de conception du Saros 10, avec ses 7,98 cm d’épaisseur, mais ajoute des technologies adaptatives destinées à gérer les intérieurs plus complexes, le tout dans un design incurvé qui fait la différence. Grâce à son châssis Adaptilift, le robot ajuste automatiquement sa hauteur en fonction des obstacles : seuils de porte, moquettes épaisses ou tapis. Cette flexibilité lui permet de circuler sans encombre dans une maison où chaque pièce présente des caractéristiques différentes.
C’est un modèle pensé pour les familles, avec une navigation sans accroc entre salon, cuisine, chambre et bureau. Le système de navigation RetractSense renforce encore cette souplesse : il permet au Qrevo CurvX de reconnaître les objets à proximité, comme une chaise, un sac ou une gamelle d’animal, et d’adapter son itinéraire en temps réel pour les éviter.
Côté puissance, il ne cède rien aux autres modèles haut de gamme avec ses 22 000 Pa. Même les miettes collées au carrelage ou les grains de litière sur sol dur sont rapidement absorbés. Le robot aspire, lave et retourne automatiquement à sa station pour vider le bac et nettoyer la serpillière, offrant un service 100 % mains libres. Et la station de charge et d'entretien conserve son design tout en rondeurs qui apporte une touche de fraîcheur à son intérieur, la signature de la gamme Curv.
Roborock Qrevo Edge 5V1 : le choix malin pour les animaux et les recoins
Le Qrevo Edge 5V1 cible les utilisateurs qui veulent un nettoyage approfondi sans perte de temps. Il embarque un moteur d’aspiration HyperForce de 18 500 Pa, suffisante pour venir à bout de la plupart des déchets dans la maison, notamment des poils d’animaux incrustés dans les tapis, des céréales au sol ou encore des poussières accumulées près des murs.
Pour simplifier l’entretien, il dispose d’un double système anti-enchevêtement, certifié par TÜV et SGS. C’est un véritable gain de temps pour les propriétaires de chats ou de chiens, qui n’ont plus besoin de nettoyer la brosse après chaque passage. Le robot reste opérationnel, même avec une quantité importante de cheveux ou de poils longs, qui sont évacués directement dans le sac à poussière intégré à la station.
Autre innovation clé : le design FlexiArm. Contrairement aux brosses latérales classiques, cette technologie permet de s’approcher plus près des plinthes, coins et bordures, avec une précision accrue. Dans une cuisine, où les miettes s’accumulent souvent autour des meubles bas, ou dans un salon avec tapis bordés, cette fonction assure un nettoyage uniforme sans zone oubliée.
Le Qrevo Edge 5V1 est donc parfait pour les foyers où les animaux de compagnie vivent librement, ou pour ceux qui veulent un nettoyage ciblé, silencieux et précis.
Une sélection pensée pour tous les profils… et tous les budgets
Ces trois modèles ont en commun leur efficacité, leur intelligence de navigation* et leur adaptabilité aux besoins du quotidien. Que vous cherchiez un robot compact pour un petit appartement, une solution puissante pour les grandes surfaces, ou un modèle simple à entretenir avec des animaux, cette gamme Roborock couvre un large spectre d’usages.
En cette période de Black Friday, la marque propose des réductions allant jusqu’à 600 € sur ces trois modèles. C’est l’occasion de s’équiper durablement, avec des modèles conçus pour s’adapter aux évolutions de votre logement ou de votre rythme de vie.