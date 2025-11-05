Le Crucial P310 1 To incarne parfaitement ce que l’on attend d’un SSD moderne à l’approche du Black Friday 2025 : vitesse, fiabilité et efficacité énergétique. Avec une vitesse de lecture atteignant 7 100 Mo/s, il surpasse la majorité des modèles PCIe Gen3 et rivalise avec les références du moment. Ce gain de performance se traduit concrètement par des démarrages quasi instantanés, des chargements de jeux fluides et des transferts de fichiers massifs en quelques secondes.

Conçu pour durer, le Crucial P310 ne se contente pas d’offrir de la rapidité : il améliore aussi la longévité globale de votre système. Son rapport performance/consommation est jusqu’à 40 % supérieur à la génération précédente, ce qui en fait un allié de choix pour les ordinateurs portables où chaque watt compte. Sa compatibilité M.2 NVMe Gen4 le rend parfaitement adapté aux PC de bureau, laptops récents et consoles portables, un vrai plus pour celles et ceux qui veulent optimiser leur machine sans se ruiner.

Son installation est d’une simplicité déconcertante : il suffit de l’insérer dans le slot M.2 prévu à cet effet, sans câble ni configuration complexe. Le seul bémol à noter reste l’absence de dissipateur thermique intégré, un détail à anticiper si votre boîtier manque de ventilation. Avec sa garantie de 5 ans, le Crucial P310 s’impose aujourd’hui comme un investissement sûr pour qui veut allier vitesse, endurance et économie : d’autant plus à 74,99 € seulement en ce début de mois de novembre, une offre taillée pour lancer la période Black Friday sur les chapeaux de roue.