Les offres Black Friday s’emballent : le SSD Crucial P310 1 To s’affiche à prix cassé chez Amazon ! Une vitesse de 7 100 Mo/s pour moins de 75 €, de quoi faire décoller vos chargements.
Les promotions Black Friday s’enchaînent chez Amazon, et le SSD Crucial P310 1 To profite d’une belle remise pour l’occasion. Ce modèle NVMe PCIe Gen4 affiche des vitesses fulgurantes pouvant atteindre 7 100 Mo/s, idéales pour accélérer le démarrage de votre PC, vos transferts de fichiers ou vos chargements de jeux.
Il est proposé aujourd’hui à 74,99 € au lieu de 99,99 €, soit près de 25 % d’économie sur son tarif habituel. Une opportunité parfaite pour booster votre configuration ou offrir une seconde jeunesse à votre machine avant la grande vague de promotions du Black Friday.
Pourquoi choisir le Crucial P310 SSD 1To ?
- Vitesse jusqu’à 7 100 Mo/s
- Format M.2 compatible PC et console
- Garantie 5 ans
Un SSD NVMe taillé pour la vitesse et la fiabilité
Pensé pour ceux qui veulent redonner un vrai coup de fouet à leur machine, le Crucial P310 combine rapidité extrême et excellente stabilité. Grâce à son interface PCIe Gen4, il multiplie les performances par rapport aux SSD traditionnels tout en restant économe en énergie.
Le Crucial P310 1 To incarne parfaitement ce que l’on attend d’un SSD moderne à l’approche du Black Friday 2025 : vitesse, fiabilité et efficacité énergétique. Avec une vitesse de lecture atteignant 7 100 Mo/s, il surpasse la majorité des modèles PCIe Gen3 et rivalise avec les références du moment. Ce gain de performance se traduit concrètement par des démarrages quasi instantanés, des chargements de jeux fluides et des transferts de fichiers massifs en quelques secondes.
Conçu pour durer, le Crucial P310 ne se contente pas d’offrir de la rapidité : il améliore aussi la longévité globale de votre système. Son rapport performance/consommation est jusqu’à 40 % supérieur à la génération précédente, ce qui en fait un allié de choix pour les ordinateurs portables où chaque watt compte. Sa compatibilité M.2 NVMe Gen4 le rend parfaitement adapté aux PC de bureau, laptops récents et consoles portables, un vrai plus pour celles et ceux qui veulent optimiser leur machine sans se ruiner.
Son installation est d’une simplicité déconcertante : il suffit de l’insérer dans le slot M.2 prévu à cet effet, sans câble ni configuration complexe. Le seul bémol à noter reste l’absence de dissipateur thermique intégré, un détail à anticiper si votre boîtier manque de ventilation. Avec sa garantie de 5 ans, le Crucial P310 s’impose aujourd’hui comme un investissement sûr pour qui veut allier vitesse, endurance et économie : d’autant plus à 74,99 € seulement en ce début de mois de novembre, une offre taillée pour lancer la période Black Friday sur les chapeaux de roue.
