Envie d’un ordinateur portable haut de gamme sans payer le prix fort ? Amazon affiche une réduction exceptionnelle sur le Lenovo Yoga Slim 7 OLED, un ultraportable élégant, puissant et taillé pour la création. Une offre rare à découvrir avant le Black Friday !
Le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 se distingue comme l’un des PC portables les plus élégants et performants de sa catégorie. Doté d’un superbe écran OLED WUXGA de 14 pouces, d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, il combine puissance et finesse pour accompagner aussi bien les professionnels que les créatifs nomades.
Habituellement proposé à 1 499,99 €, il s’affiche aujourd’hui à 899,99 €, soit 40 % de remise. Une excellente occasion de s’équiper d’un ultraportable premium avant le Black Friday.
Pourquoi choisir le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 ?
- Écran OLED 14’’ aux couleurs éclatantes
- Performances solides avec Intel Core Ultra 7
- Format fin et léger, idéal en mobilité
Lenovo Yoga Slim 7 : un ultraportable OLED puissant et élégant
Pensé pour les utilisateurs exigeants, le Lenovo Yoga Slim 7 combine design raffiné et hautes performances dans un format ultra-compact. Son écran OLED sublime les contenus, tandis que sa configuration musclée assure une fluidité exemplaire, même en multitâche.
Difficile de trouver meilleur compromis en ce début novembre. Le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 coche toutes les cases d’un ultraportable haut de gamme : un châssis en aluminium fin et élégant, une légèreté remarquable (1,39 kg) et surtout un écran OLED WUXGA qui transforme chaque image en véritable spectacle visuel. Que vous travailliez sur des visuels, des vidéos ou des présentations, la fidélité des couleurs et le contraste profond de la dalle séduisent dès les premières minutes d’utilisation.
Sous le capot, Lenovo a intégré le processeur Intel Core Ultra 7 155H, accompagné de 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To. Ce trio assure une réactivité exemplaire, même face aux tâches lourdes : retouche photo, montage vidéo ou simple navigation multitâche. L’autonomie solide permet de tenir plusieurs heures sans chargeur, un atout précieux pour celles et ceux qui travaillent souvent en déplacement.
Côté confort, le clavier rétroéclairé, la connectivité Wi-Fi 6E et la caméra Full HD avec réduction de bruit montrent que Lenovo a soigné les détails. Ce modèle reste néanmoins limité par une fréquence d’affichage de 60 Hz : suffisante pour la bureautique et la création, mais moins adaptée aux usages gaming. Malgré ce léger bémol, son rapport qualité/prix devient imbattable grâce à la promotion actuelle : un PC OLED haut de gamme à moins de 900 €, une opportunité rare à saisir avant le coup d’envoi du Black Friday.