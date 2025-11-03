Difficile de trouver meilleur compromis en ce début novembre. Le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 coche toutes les cases d’un ultraportable haut de gamme : un châssis en aluminium fin et élégant, une légèreté remarquable (1,39 kg) et surtout un écran OLED WUXGA qui transforme chaque image en véritable spectacle visuel. Que vous travailliez sur des visuels, des vidéos ou des présentations, la fidélité des couleurs et le contraste profond de la dalle séduisent dès les premières minutes d’utilisation.

Sous le capot, Lenovo a intégré le processeur Intel Core Ultra 7 155H, accompagné de 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To. Ce trio assure une réactivité exemplaire, même face aux tâches lourdes : retouche photo, montage vidéo ou simple navigation multitâche. L’autonomie solide permet de tenir plusieurs heures sans chargeur, un atout précieux pour celles et ceux qui travaillent souvent en déplacement.

Côté confort, le clavier rétroéclairé, la connectivité Wi-Fi 6E et la caméra Full HD avec réduction de bruit montrent que Lenovo a soigné les détails. Ce modèle reste néanmoins limité par une fréquence d’affichage de 60 Hz : suffisante pour la bureautique et la création, mais moins adaptée aux usages gaming. Malgré ce léger bémol, son rapport qualité/prix devient imbattable grâce à la promotion actuelle : un PC OLED haut de gamme à moins de 900 €, une opportunité rare à saisir avant le coup d’envoi du Black Friday.