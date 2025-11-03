Le prix de la Ugreen Nexode Magsafe chute à 24,99 € chez Amazon, soit une baisse de 38 % et le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cette batterie magnétique s'adapte à l'usage quotidien d'un iPhone. Elle se fixe simplement à l'arrière du téléphone et assure une recharge rapide en mobilité.

On peut l'utiliser d'une main, sans câble gênant, ce qui se révèle pratique dès que le temps manque. Son format compact n'alourdit pas la poche. Certains diront que la praticité compte autant que la vitesse, surtout pour une journée de travail un peu longue.