Les aspirateurs robots ont profondément changé notre façon d’entretenir la maison. En quelques années, ces appareils sont passés du simple gadget à un véritable allié du quotidien, capable d’aspirer, laver et même se vider tout seul. À l’approche du Black Friday, la tentation est forte, mais tous les modèles ne se valent pas. Pour faire un bon choix, il est essentiel de bien cerner ses besoins et de comprendre ce qui justifie les écarts de prix parfois importants entre les différentes gammes.

La puissance d’aspiration reste le premier critère à prendre en compte. Un modèle comme le Roborock QV35A, avec ses 8 000 Pa, conviendra parfaitement pour les sols durs ou les petits logements, tandis qu’un Ecovacs T50 Max Pro Gen2 ou un Roborock S8 MaxV Ultra offrira une puissance et une autonomie supérieures pour les grandes surfaces ou les foyers avec animaux. Le type de brosse et la qualité du lavage sont également déterminants : les brosses anti-enchevêtrement ou les serpillières rotatives évitent les blocages et garantissent un entretien homogène, même sur les tapis.

Autre aspect souvent négligé : la station d’accueil. Les modèles récents comme les Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 et iRobot Roomba Max 705 Combo intègrent des stations multifonctionnelles capables de vider la poussière, laver et sécher la serpillière, voire ajouter automatiquement la solution de nettoyage. Ces fonctions, plus coûteuses, offrent un confort incomparable et réduisent considérablement l’entretien manuel. Enfin, ne négligez pas la cartographie : les technologies de navigation LiDAR ou à caméra IA garantissent un nettoyage précis, sans collisions ni oublis.

En résumé, un bon aspirateur robot se choisit selon la taille de votre logement, la présence d’animaux et votre besoin d’autonomie totale. Et avec les réductions déjà en cours chez Amazon, il est possible de s’offrir un modèle premium au prix d’un milieu de gamme. De quoi profiter d’un intérieur impeccable tout l’hiver, sans attendre les promotions officielles du Black Friday.