La souris Logitech G502 X Plus accompagne les joueurs dans des sessions prolongées, que ce soit pour du jeu en ligne ou du travail de précision. Son design ergonomique réduit la fatigue, même lors de longues utilisations devant l'ordinateur. Le capteur optique HERO garantit une réponse rapide, utile lors de parties intenses ou de déplacements précis sur écran. Les boutons hybrides réagissent sans délai, ce qui apporte un vrai confort dans l'action, mais aussi lors de tâches du quotidien.

Certains apprécient l'éclairage RVB personnalisable, qui s'adapte à l'ambiance de la pièce ou au style de chacun. On peut trouver que la souris reste simple à configurer, malgré la variété de ses réglages. Elle garde une compatibilité large avec les systèmes Windows ou macOS, ce qui évite les mauvaises surprises au branchement. En déplacement, l'autonomie de la batterie limite les coupures, ce qui rassure lors d'un usage loin d'une prise.