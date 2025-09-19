La souris Logitech offre une précision adaptée aux jeux exigeants, tout en profitant d'une remise rarement constatée sur ce type d'accessoire.
La Logitech G502 X Plus tombe à 99,74 € chez Amazon, soit une baisse de 41 % sur le prix habituel. Ce modèle sans fil s'adresse aux joueurs qui attendent réactivité et confort au quotidien. Les boutons hybrides et l'éclairage personnalisable font vraiment la différence lors de sessions prolongées. Certains diront que cette souris marque une vraie évolution pour les amateurs de précision, d'autant que ce tarif n'a pas été observé depuis trois mois sur ce modèle.
La souris gaming se distingue par sa rapidité d'exécution, idéale pour les jeux où chaque milliseconde compte. Son éclairage personnalisable crée une ambiance adaptée à l'espace de travail ou de jeu, sans complexité d'installation.
La souris Logitech G502 X Plus
Souris sans fil pour le jeu, capteur précis, design ergonomique, boutons hybrides, adaptée PC Windows et macOS.
✅ Avantages
- Capteur HERO 25K offrant une précision de 25 600 dpi pour un suivi sans lissage ni accélération
- Technologie LIGHTFORCE avec boutons hybrides opto-mécaniques pour une réactivité mesurée à la milliseconde
- Connexion sans fil LIGHTSPEED, 68 % plus rapide que la génération précédente
- Éclairage LIGHTSYNC RVB personnalisable sur 8 LED, ajustable selon le jeu ou l'ambiance
- Bouton DPI-shift réversible et amovible pour une adaptation à votre style de prise en main
❌ Inconvénients
- Fonction de charge sans fil POWERPLAY nécessitant un accessoire vendu séparément
- Profil droit adapté principalement aux droitiers, moins pratique pour les gauchers
- Poids non ajustable, ce qui peut limiter la personnalisation pour certains joueurs
Une souris conçue pour les longues sessions et la précision
La souris Logitech G502 X Plus accompagne les joueurs dans des sessions prolongées, que ce soit pour du jeu en ligne ou du travail de précision. Son design ergonomique réduit la fatigue, même lors de longues utilisations devant l'ordinateur. Le capteur optique HERO garantit une réponse rapide, utile lors de parties intenses ou de déplacements précis sur écran. Les boutons hybrides réagissent sans délai, ce qui apporte un vrai confort dans l'action, mais aussi lors de tâches du quotidien.
Certains apprécient l'éclairage RVB personnalisable, qui s'adapte à l'ambiance de la pièce ou au style de chacun. On peut trouver que la souris reste simple à configurer, malgré la variété de ses réglages. Elle garde une compatibilité large avec les systèmes Windows ou macOS, ce qui évite les mauvaises surprises au branchement. En déplacement, l'autonomie de la batterie limite les coupures, ce qui rassure lors d'un usage loin d'une prise.
Un rapport usage/prix qui marque la différence
Chez Amazon, la Logitech G502 X Plus s'affiche à 99,74 €. Ce niveau de prix la rend accessible à un large public, tout en maintenant des fonctionnalités attendues dans cette gamme. Le format sans fil et la personnalisation de l'éclairage conviennent à un usage quotidien, aussi bien pour le jeu que pour le travail sur ordinateur. Ce positionnement tarifaire permet d'accéder à une souris fiable, pensée pour durer et garder de bonnes performances dans le temps, sans complexité inutile pour l'utilisateur.