La batterie externe compacte trouve vite sa place dans un sac de travail ou une poche. En déplacement, elle recharge un téléphone, des écouteurs ou une tablette, sans qu'on ait besoin de chercher une prise à chaque pause. Son port USB-C accélère la charge pour ne pas perdre de temps entre deux rendez-vous.

Le faible poids aide à l'oublier pendant la journée, même quand on la transporte partout. On peut trouver que ce genre d'accessoire devient vite indispensable, surtout quand les journées s'enchaînent et qu'on veut éviter la panne sèche.