Le mini PC sait se faire oublier sur un bureau, même quand la place vient à manquer. Il assure le montage vidéo, la navigation web ou la gestion de fichiers volumineux sans ralentir. On peut l'utiliser pour travailler, regarder des vidéos en 4K ou lancer des jeux, tout en profitant d'un encombrement minimal. Certains diront que ce type de format s'intègre facilement dans un espace partagé ou dans une chambre d'étudiant, sans avoir à pousser les murs. L'ensemble reste fluide, même quand plusieurs applications tournent en même temps. Il suffit d'une prise secteur, et le tour est joué.

Son efficacité repose sur une mémoire vive généreuse et un stockage rapide, ce qui limite les temps d'attente. La connectique variée s'adapte à la plupart des usages courants, de l'impression réseau à l'affichage triple écran. On peut trouver que ce genre d'appareil simplifie le quotidien, surtout pour ceux qui veulent gagner de la place sans renoncer aux performances habituelles d'un ordinateur fixe.