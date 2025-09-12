L’arrivée des RTX 50 bouleverse le marché du gaming portable. De la RTX 5050 à moins de 900 € jusqu’à la RTX 5080 ultra-performante, quatre machines tirent leur épingle du jeu avec des tarifs agressifs à l'occasion du Back To School.
Vous cherchez un PC portable avec carte graphique de dernière génération ? Bonne nouvelle : le site officiel de NVIDIA propose une sélection de modèles récents pour répondre aux besoins des utilisateurs.
En quête d’un PC portable doté d’une Nvidia RTX 50 pour la rentrée ? Et si possible en promo, histoire de faire une belle affaire ? Soyez rassuré : on a entendu votre appel. Quatre modèles sortent du lot par leur conception, leurs performances et leur positionnement tarifaire. Mais assez bavardé, passons aux choses sérieuses !
Lenovo LOQ 15IRX10 équipé d’une RTX 5050 (-400 €)
Dénicher un PC portable gamer performant sous les 900 € avec une carte graphique Nvidia RTX 5050 dernier cri, c’est rare. Pourtant, c’est ce que propose en ce moment Cdiscount avec le Lenovo LOQ 15IRX10, affiché à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €. Pour profiter de cette remise, rien de compliqué : il suffit de saisir le code PC100D499 lors de la commande.
Alors, de quoi parle-t-on vraiment ? Le Lenovo LOQ 15IRX10 n’a rien d’ostentatoire : c’est une machine sobre, pensée pour l’efficacité. Dans son format 15 pouces, il propose un package cohérent avec comme premier atout son écran FHD IPS. Ce dernier est capable de grimper jusqu’à 144 Hz, une donnée cruciale pour profiter de sessions de jeu fluides. À cela s’ajoute un temps de réponse de 3 ms, un détail qui fait la différence, en particulier dans les FPS.
Mais le cœur de la machine, c’est bien sûr la Nvidia RTX 5050 (8 Go). Une carte graphique de dernière génération qui embarque les technologies DLSS 4 et Ray Tracing. C’est l’assurance de profiter de vos jeux dans de très bonnes conditions en Full HD, sans rogner sur les graphismes ni la fluidité. Le processeur Intel Core i5-13450HX apporte bon équilibre entre puissance et maîtrise énergétique.
Pour couronner le tout, Lenovo a prévu une connectique généreuse tandis que le clavier a été revu pour offrir une course de 1,5 mm et un système anti-ghosting.
La fiche technique en un clin d’œil :
- Écran : 15,6 pouces FHD 144 Hz (IPS, anti-reflets)
- Processeur : Intel Core i5-13450HX (10 cœurs)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5050 (8 Go)
- Mémoire vive : 16 Go DDR5
- Stockage : 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0
- Système : sans OS
- Prix après réduction : 899,99 € au lieu de 1 299,99 €
HP VICTUS 15-fb3003nf : une RTX 5060 à moins de 1 000 € !
La RTX 5050 est un peu juste à votre goût ? Ça tombe bien, car un PC portable gamer, équipé d’une RTX 5060, est disponible en ce moment à un tarif très raisonnable. Le HP Victus 15-fb3003nf bénéficie d’une remise immédiate de 29 %, ce qui fait tomber la note juste en dessous de la barre des 1 000 €. Plutôt pas mal, non ?
Pour ce montant, vous profitez non seulement d’une carte graphique de dernière génération, dotée des technologies les plus récentes, mais aussi d’un processeur AMD Ryzen AI 5 340, capable de grimper jusqu’à 4,8 GHz, de 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de stockage. Côté affichage, un écran LCD IPS de 15,6 pouces (Full HD) est de l’aventure, avec traitement anti-reflets et rafraîchissement 144 Hz, incontournable pour le jeu.
HP a également soigné la conception thermique afin de pouvoir encaisser de longues sessions gaming. Une connectique généreuse est aussi de la partie, y compris le Wi-Fi et le Bluetooth 5.4, de même que le DTS:X Ultra, qui délivre un son 3D immersif.
La fiche technique en un clin d’œil :
- Écran : 15,6 pouces Full HD IPS, anti-reflets, 144 Hz
- Processeur : AMD Ryzen 5 340, jusqu’à 4,8 GHz
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060
- Mémoire vive : 16 Go DDR5
- Stockage : 512 Go SSD
- Système : Windows 11
- Prix après réduction : 999,99 € (-29 %)
Gigabyte A16 et RTX 5070 : des performances qui font frissonner
Un ordinateur portable peut-il vraiment être aussi bon pour le gaming ? Il suffit de poser ses mains sur le Gigabyte A16 pour se rendre compte des progrès accomplis. La puissance des processeurs et cartes graphiques n’a cessé de croître, tout comme l’efficacité des systèmes de refroidissement, autrefois un point faible même sur des modèles portables haut de gamme.
Pas besoin de tourner autour du pot : le Gigabyte A16 impressionne. Son écran WUXGA (1920 x 1200) à 165 Hz, son processeur Intel Core i7‑13620H, ses 32 Go de RAM DDR5 et son SSD de 1 To forment une configuration idéale pour le jeu. À cela s’ajoutent un système audio Dolby Atmos, une charnière à 180° pour un positionnement flexible, et surtout une Nvidia GeForce RTX 5070, gage d’une expérience fluide et immersive, sans pour autant exploser le budget.
La fiche technique en un clin d’œil :
- Écran : 16 pouces WUXGA (1920 x 1200), 165 Hz
- Processeur : Intel Core i7‑13 620H
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 5070
- Mémoire vive : 32 Go DDR5
- Stockage : 1 To SSD
- Système : Windows 11
- Prix après réduction : 1 399,99 (-7 %)
MSI Vector 16 et RTX 5080 pour goûter à l’exceptionnel
Alors là, on ne plaisante plus, mais alors vraiment plus du tout, du tout, du tout ! Le MSI Vector 16 joue dans la cour des grands. Une machine d’exception qui bénéficie en ce moment chez Boulanger d’une remise totale 800 € avec le code GAMER100.
Ce PC portable gamer embarque tous les composants qu’un passionné peut espérer, avec en vedette la nouvelle carte graphique Nvidia RTX 5080 (16 Go GDDR7). Cette puce haut de gamme permet aux joueurs de pousser les réglages au max, tout en tirant parti de l’écran haute définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) et de son taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz.
Pour soutenir cette puissance graphique, MSI a intégré un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, 24 cœurs, pouvant atteindre 5,4 GHz. À cela s’ajoutent 32 Go de RAM DDR5 (5 600 MHz) et 1 To de stockage SSD. Le tout dans un châssis soigné, avec clavier RGB personnalisable et connectique complète.
La fiche technique en un clin d’œil :
- Carte graphique : Nvidia RTX 5080 (16 Go GDDR7)
- Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX, 24 cœurs, jusqu’à 5,4 GHz
- Mémoire vive : 32 Go DDR5 (5 600 MHz)
- Stockage : 1 To SSD
- Écran : QHD+ 2 560 x 1 600 pixels, 240 Hz
- Prix après réduction : 2 699,99 € avec le code GAMER100
Ces PC portables sont taillés pour le gaming, mais également pour vos études
Parfaits pour la rentrée, les PC portables équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 (5050, 5060, 5070 ou 5080) sont conçus pour accompagner les étudiants dans toutes leurs activités : cours, création et gaming.
Pensée pour le Back to School, cette nouvelle génération de GPU s’appuie sur l’architecture NVIDIA Blackwell et déploie toute la puissance de l’IA générative pour booster les usages. Que ce soit pour accélérer les rendus 3D, éditer des vidéos en un clin d’œil ou faire tourner les dernières productions AAA avec un ray tracing fluide, ces machines sont taillées pour l’exigence. Et pour bien s’équiper, NVIDIA met en avant les meilleures offres sur les PC portables équipés de GeForce RTX 50XX.
L’IA intégrée optimise aussi l’apprentissage, avec des outils comme NVIDIA Broadcast ou RTX Video pour améliorer les visios, les présentations ou les projets scolaires. À la croisée des mondes académique et créatif, ces PC portables RTX Série 50 incarnent la polyvalence ultime pour une rentrée aussi studieuse qu'amusante.