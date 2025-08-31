La barre de son transforme chaque séance film ou série en une expérience plus enveloppante. Grâce aux neuf haut-parleurs associés au caisson de basse, elle diffuse des dialogues nets et des effets surround qui viennent compléter l'audio du téléviseur, quel que soit l'emplacement dans le salon. La fonction Q-Symphony coordonne automatiquement le son du téléviseur Samsung avec la barre de son pour clarifier la voix, et renforcer l'ambiance sonore lors d'un match, d'un concert ou d'un jeu vidéo.

Son calibrage automatique ajuste les basses et l'intensité en fonction de la pièce, pour garder une restitution fidèle, sans manipulation compliquée. Ce type de système convient à ceux qui recherchent une amélioration sensible du confort d'écoute, sans encombrer leur intérieur.