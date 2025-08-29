Le premier argument du MateBook D16 réside dans son grand écran IPS de 16 pouces, avec une définition Full HD (1920 × 1200 pixels) et un ratio 16:10. Ce format offre un peu plus de hauteur qu’un écran classique, ce qui permet d’afficher plus de lignes de texte ou de fenêtres côte à côte. Une caractéristique particulièrement utile pour la bureautique, la navigation web ou la lecture de documents PDF volumineux. Pour un étudiant, la possibilité de consulter deux articles ou deux ouvrages en simultané, ou la possibilité de placer son traitement de texte à côté du navigateur sans perdre en confort de lecture, est un vrai gain de temps.

Huawei a cherché à conserver des dimensions raisonnables, malgré la diagonale importante. L’appareil mesure 356,7 mm de large pour seulement 17 mm d’épaisseur, avec un poids total de 1,68 kg. Cela reste tout à fait raisonnable pour un usage en mobilité, même s’il sera plus à l’aise sur un bureau que sur les genoux dans un train. Glissé dans un sac à dos classique, il peut accompagner un utilisateur au quotidien, en cours, en bibliothèque ou en salle de réunion.