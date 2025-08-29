Le PC portable 16 pouces de Huawei profite d’une remise immédiate de 400 €, ramenant son prix à 499,99 €. Un bon plan pour celles et ceux qui cherchent un grand écran, une autonomie solide et des performances équilibrées.
Voici un modèle pensé pour répondre aux attentes des étudiants comme des professionnels en quête d’un ordinateur simple, solide et fonctionnel. Avec son grand écran, son autonomie confortable et ses composants équilibrés, le Huawei MateBook D16 2024 vise une polyvalence sans excès. Il s'adresse à celles et ceux qui recherchent un PC portable capable de suivre le rythme du quotidien, entre sessions de travail, cours à distance et moments de détente.
Pour vous équiper pour la rentrée, et ce, sans vous ruiner, Huawei propose actuellement une remise de 400€ sur ce modèle parfaitement adapté aux étudiants comme aux professionnels.
Un grand format pensé pour le travail et les études
Un PC portable 16 pouces confortable et transportable
Le premier argument du MateBook D16 réside dans son grand écran IPS de 16 pouces, avec une définition Full HD (1920 × 1200 pixels) et un ratio 16:10. Ce format offre un peu plus de hauteur qu’un écran classique, ce qui permet d’afficher plus de lignes de texte ou de fenêtres côte à côte. Une caractéristique particulièrement utile pour la bureautique, la navigation web ou la lecture de documents PDF volumineux. Pour un étudiant, la possibilité de consulter deux articles ou deux ouvrages en simultané, ou la possibilité de placer son traitement de texte à côté du navigateur sans perdre en confort de lecture, est un vrai gain de temps.
Huawei a cherché à conserver des dimensions raisonnables, malgré la diagonale importante. L’appareil mesure 356,7 mm de large pour seulement 17 mm d’épaisseur, avec un poids total de 1,68 kg. Cela reste tout à fait raisonnable pour un usage en mobilité, même s’il sera plus à l’aise sur un bureau que sur les genoux dans un train. Glissé dans un sac à dos classique, il peut accompagner un utilisateur au quotidien, en cours, en bibliothèque ou en salle de réunion.
Une connectique polyvalente et adaptée aux usages modernes
Côté connectique, le MateBook D16 ne fait pas l’impasse. On retrouve deux ports USB-A, un port USB-C pour la charge, une sortie HDMI 1.4 et une prise jack combo. Cette diversité de ports permet de brancher une clé USB, une souris, un écran externe ou un projecteur sans avoir recours à un adaptateur. Pour les présentations en classe ou au travail, l’accès direct à un port HDMI est un véritable atout. La connectivité sans fil repose sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, garantissant des transferts rapides et une connexion stable à un casque audio ou une imprimante sans fil.
Des performances solides et une bonne autonomie
Un processeur i5 bien équilibré pour la polyvalence
Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core i5-13420H, un modèle à 8 cœurs (4 performance + 4 efficients), épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR4x. Le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go. Une configuration adaptée à la plupart des usages : navigation web, traitement de texte, visioconférences, retouche photo légère ou gestion de projets. Un étudiant en sciences ou en architecture pourra faire tourner sans mal les principaux logiciels de CAO ou de traitement de données.
Les performances sont suffisantes pour ouvrir plusieurs applications en même temps sans ralentissements notables. Que ce soit pour écouter de la musique en ligne, rédiger un mémoire, suivre une visioconférence sur Teams ou consulter des fichiers PDF lourds, le MateBook D16 répond présent. Pour des usages ludiques comme le montage vidéo ou le gaming occasionnel, la puce graphique intégrée permettra quelques taches simples, mais ce n’est pas la vocation première de cet appareil, pensé avant tout pour la productivité et le divertissement.
Une autonomie pour tenir la journée de travail
Le MateBook D16 est équipé d’une batterie de 70 Wh qui permet de tenir environ 9 à 10 heures en usage modéré. Cette autonomie permet d’enchaîner une journée de cours, de travail ou de déplacements sans devoir recharger l’appareil. C’est un point clé pour les professionnels nomades ou les universitaires qui n’ont pas toujours accès à une prise de courant. La charge rapide permet de récupérer 50 % de batterie en moins de 40 minutes, ce qui peut être utile pendant une pause déjeuner ou avant une réunion importante.
Un ordinateur simple et efficace au quotidien
Confort de frappe et bon équipement pour les visioconférences
Le clavier comprend un pavé numérique et un lecteur d’empreintes digitales. Il se montre confortable pour la frappe prolongée, idéal pour la rédaction de rapports ou de mémoires. Les touches sont bien espacées et réactives, ce qui limite la fatigue après plusieurs heures de saisie.
Côté visio, la webcam 720p et le double microphone font le travail pour des appels Teams ou Zoom. Le système audio intègre la technologie de réduction de bruit AI Noise Cancellation pour améliorer la clarté des conversations. Dans un environnement bruyant comme une cafétéria ou un open-space, cette fonction permet de conserver un son clair sans recourir à un micro-casque.
Un design sobre et un usage adapté à la maison comme au bureau
Le MateBook D16 affiche une allure classique, mais bien finie, avec un châssis métallique et un trackpad de bonne taille. L’ensemble respire le sérieux et peut s’intégrer aussi bien dans un cadre étudiant que professionnel.
Ce n’est pas le plus compact du marché, mais il offre un bon compromis entre espace d’affichage et mobilité. Pour des tâches prolongées comme l’analyse de données Excel ou la consultation de plans, l’écran 16 pouces s’avère plus agréable que celui d’un modèle 13 pouces, tout en restant transportable.
Une promotion de rentrée alléchante à ne laisser passer sous aucun prétexte
Pour bien commencer la rentrée, Huawei propose son MateBook D16 à 499,99 € au lieu de 899,99 €. Une remise immédiate de 400 € sur ce modèle bien équipé, qui peut convenir aussi bien à un étudiant qu’à un professionnel en quête d’un outil de travail fiable pour cette nouvelle année.
En complément, Huawei propose également des avantages supplémentaires, comme un bon de 10€ via l'inscription à la newsletter ou des extensions de garantie sur certains produits. Le moment peut donc être bien choisi pour renouveler son matériel à moindre coût.