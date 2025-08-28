Les plus

✅ Processeur Intel Core Ultra 7-255HX performant pour le travail intensif et le multitâche

✅ Écran 16 pouces QHD+ (2560 x 1600) avec taux de rafraîchissement 240 Hz, idéal pour l'affichage fluide et précis

✅ Carte graphique Nvidia RTX 5070 Ti adaptée à la modélisation 3D, au calcul et à la création graphique

✅ RAM 32 Go et SSD 1 To offrant une excellente réactivité et une capacité de stockage adaptée aux fichiers volumineux

✅ Construction robuste et conception pensée pour la fiabilité dans un cadre professionnel