Le ransomware Ryuk a généré 3,7 millions de dollars en bitcoins en cinq mois

Depuis l'été dernier, lea fait parler de lui pour diverses exactions, dont une attaque contre le groupe de journaux américains Tribune Publishing. Le logiciel se révèle également lucratif pour ses auteurs, grâce à une approche atypique.En effet, contrairement à un grand nombre de ransomwares, Ryuk n'agit ni à l'aveugle, ni précipitamment. Tout commence par l'installation dusur des machines ciblées, via l'envoi de mails frauduleux. Un procédé semblable au phishing, mais sans récupération directe de données de connexion.Le virus ne va, ensuite, pas s'exécuter tout de suite. Les pirates vont se servir de TrickBot pour déterminer les ordinateurs appartenant à de grandes organisations, capables de. Si la cible ne semble pas suffisamment intéressante, les hackers peuvent tout aussi bien abandonner l'idée de lancer le ransomware. De même, ils vont prendre le temps, parfois jusqu'à un an (!), pour. S'il est exécuté, Ryuk agit alors comme un ransomware « classique » : il chiffre les données du système et demande une rançon à la victime pour qu'elle puisse les récupérer.En à peine cinq mois, le logiciel malveillant aurait obtenu 52 paiements et amassé plus de, soit environ(environ 3,23 millions d'euros).Pour l'heure, il n'y a aucune certitude concernant l'origine de Ryuk, mais il apparaît clair qu'il, comme cela a pu être suggéré auparavant. D'après l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, certains éléments laissent penser que le ransomware pourrait être contrôlé par des, mais cela reste à confirmer.La bonne nouvelle pour les particuliers, c'est que de plus en plus de malwares semblent privilégier les cibles disposant de moyens conséquents. En revanche, si vous travaillez pour une grande entreprise ou une organisation gouvernementale, il vous faudra redoubler de vigilance.