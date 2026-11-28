Les salariés du site Hambach de BYD se sont vus présentés les plans du groupe pour l'avenir, ce vendredi 27 novembre, à travers des propos rapportés par Le Monde. Le cession de l'usine sera ainsi effective lors du premier trimestre 2027.

BYD compte y lancer ensuite l'assemblage d'un SUV hybride, qui sera produit à hauteur de 20 000 unités pour la première année. La montée en cadence est programmée pour l'année 2028, et devrait atteindre les 120 000 à 150 000 unités par an. « Ils vont élargir la gamme grâce à plusieurs modèles, notamment électriques » a par ailleurs ajouté une source syndicale du Monde.