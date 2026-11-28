Le constructeur de voitures électriques BYD a annoncé cette semaine son arrivée en France, à Hambach. Et aujourd'hui on en sait plus sur ses plans.
Cette semaine, on apprenait que le leader mondial des véhicules électriques, BYD, préparait son arrivée à Hambach (Moselle). Le groupe y reprend le site qui appartenait à Ineos, et qui va surtout lui permettre d'échapper aux surtaxes douanières de Bruxelles, en produisant directement sur le territoire de l'Union européenne. Et après cette première annonce, on connaît dorénavant les détails de ses ambitions.
Une production qui va vite monter de 20 000 à près de 150 000 véhicules par an
Les salariés du site Hambach de BYD se sont vus présentés les plans du groupe pour l'avenir, ce vendredi 27 novembre, à travers des propos rapportés par Le Monde. Le cession de l'usine sera ainsi effective lors du premier trimestre 2027.
BYD compte y lancer ensuite l'assemblage d'un SUV hybride, qui sera produit à hauteur de 20 000 unités pour la première année. La montée en cadence est programmée pour l'année 2028, et devrait atteindre les 120 000 à 150 000 unités par an. « Ils vont élargir la gamme grâce à plusieurs modèles, notamment électriques » a par ailleurs ajouté une source syndicale du Monde.
500 recrutements à la clé à Hambach
On s'attend à ce que BYD investisse plusieurs centaines de millions d'euros pour installer sa propre plateforme industrielle à Hambach, et devrait dans ce cadre recruter 500 salariés supplémentaires, pour un site qu ien compte déjà 900. Pour soutenir ses objectifs dans les prochaines années, BYD pourrait au total dépenser plus d'un milliard d'euros.
De manière plus globale, BYD compte beaucoup sur l'Europe comme d'un relais de croissance nécessaire, au moment où le groupe connaît une nette contraction de sa rentabilité sur le marché chinois. Les marchés à l'export sont considérés comme un terrain privilégié pour soutenir la croissance des ventes, et singulièrement l'Europe. BYD ambitionne ainsi de produire 1 million de véhicules dans l'UE à l'horizon 2030.