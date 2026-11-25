À seulement deux jours du Black Friday, CyberGhost décide de frapper encore plus fort ! Après avoir déjà baissé ses prix à 1,99 €/mois, le VPN numéro 1 du comparatif Clubic revient à seulement 1,59 €/mois, avec 4 mois supplémentaires offerts. C'est tout simplement le meilleur prix pour un VPN pour ce Black Friday 2026 !
Le Black Friday approche à grands pas et la bataille des prix s'intensifie chez les fournisseurs de VPN. Mais CyberGhost pourrait bien prendre une longueur d'avance avec une nouvelle baisse particulièrement agressive de son abonnement longue durée.
Le fournisseur propose désormais 28 mois de VPN pour seulement 1,59 €/mois, soit une facture d'environ 53,42 € TTC pour 2 ans et 4 mois de protection. C'est 20 % moins cher que le tarif promotionnel de 1,99 €/mois proposé quelques jours plus tôt. CyberGhost renoue ainsi avec son prix le plus bas observé cette année, tout en ajoutant deux mois supplémentaires par rapport à sa promotion de juin.
Et ce n'est pas un VPN quelconque : CyberGhost occupe la première place dans notre comparatif des meilleurs VPN, avec la note de 9,8/10 au test.
Pourquoi choisir CyberGhost pour le Black Friday ?
- Un prix plancher de 1,59 €/mois : profitez d'une réduction de 87 % sur la formule longue durée par rapport au tarif mensuel habituel, soit 53,42 € TTC pour 28 mois selon le tarif français actuellement annoncé.
- Quatre mois offerts et sept appareils protégés : sécurisez simultanément vos ordinateurs, smartphones et tablettes avec un seul abonnement.
- 45 jours satisfait ou remboursé : prenez le temps de tester le VPN et demandez un remboursement si le service ne vous convient pas, conformément aux conditions de l'offre.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
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Black Friday : CyberGhost baisse encore son prix et retrouve un de ses meilleurs tarifs de 2026
CyberGhost avait déjà marqué les esprits avec sa première promotion du Black Friday à 1,99 € par mois. Mais à l'approche du vendredi 27 novembre, le fournisseur de VPN décide de passer à la vitesse supérieure.
Concrètement, la nouvelle offre comprend :
- Deux ans d'abonnement à CyberGhost VPN.
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
- Un paiement initial de 44,52 € HT, soit environ 53,42 € TTC en France.
- Un tarif moyen de 1,59 € par mois.
- Quatre mois supplémentaires offerts.
La réduction annoncée atteint 87 % par rapport à la souscription mensuelle classique. Une économie importante pour les internautes souhaitant conserver leur VPN pendant plusieurs années.
Autre point intéressant : CyberGhost avait déjà atteint le seuil de 1,59 €/mois en juin 2026, mais cette précédente promotion ne comprenait que deux mois offerts. Cette nouvelle opération Black Friday permet donc de bénéficier de la même mensualité moyenne promotionnelle sur une période plus longue.
Attention toutefois : les 53,42 € TTC sont à régler dès la souscription. Le tarif mensuel sert uniquement à illustrer le coût moyen de l'abonnement.
Après les 28 premiers mois, le renouvellement automatique est annoncé à 53,42 € TTC par an, et non pour une nouvelle période de 28 mois. Le coût mensuel augmente donc après la promotion, sauf en cas de résiliation préalable.
Pourquoi CyberGhost reste notre VPN préféré en 2026
Si CyberGhost multiplie les promotions, son intérêt ne se limite heureusement pas à son prix. Le service occupe actuellement la première place du classement des meilleurs VPN de Clubic, grâce à un ensemble particulièrement convaincant de fonctionnalités, de performances et de simplicité d'utilisation.
Son premier atout est son vaste réseau international. CyberGhost propose plus de 9 300 serveurs dans une centaine de pays, offrant un large choix de localisations pour ses connexions.
Le fournisseur propose également des serveurs spécialisés pour différents usages, notamment le streaming et le téléchargement P2P.
Côté performances, CyberGhost s'appuie sur des protocoles modernes comme WireGuard pour offrir de bons débits tout en sécurisant les communications. Une solution pertinente pour naviguer sur les réseaux Wi-Fi publics, protéger ses connexions ou utiliser un VPN lors de ses déplacements.
La sécurité n'est pas oubliée : chiffrement du trafic, Kill Switch automatique et politique de non-conservation des journaux, tous deux ayant fait l'objet d'audits indépendants.
CyberGhost se distingue également par sa simplicité d'utilisation. Ses applications sur Windows, macOS, Android et iOS restent accessibles, même pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de VPN.
Enfin, un abonnement permet de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément. De quoi couvrir une bonne partie des équipements d'un foyer sans multiplier les souscriptions.
Et avec sa garantie satisfait ou remboursé de 45 jours sur la formule longue durée, CyberGhost offre une période confortable pour évaluer le service dans des conditions réelles d'utilisation.
✅ Les points forts
- Un prix plancher pour 2026 : 1,59 €/mois, soit 87 % de réduction annoncée.
- Quatre mois supplémentaires offerts : 28 mois de protection avec une seule souscription.
- Sept appareils connectés simultanément : une formule particulièrement intéressante pour les familles.
- Un VPN très complet : réseau international étendu, WireGuard, Kill Switch et serveurs spécialisés pour le streaming et le P2P.
- 45 jours satisfait ou remboursé : une garantie généreuse pour tester le service.
❌ Les limites
- Un paiement initial obligatoire : environ 53,42 € TTC à régler dès la souscription en France.
- Des options payantes : l'adresse IP dédiée et certains services complémentaires ne sont pas inclus dans l'abonnement standard.
- Des performances variables selon les serveurs : les connexions à distance peuvent entraîner une latence plus élevée.
- Une formule à longue durée, peu flexible : le tarif le plus bas nécessite de souscrire pour plus de deux ans.
- Un renouvellement annuel plus coûteux : après 28 mois, le coût moyen augmente sensiblement.
À 1,59 €/mois , avec quatre mois offerts, CyberGhost présente l'une de ses offres commerciales les plus intéressantes de l'année.
Le fournisseur parvient à combiner un prix très compétitif, une formule longue durée généreuse et un service VPN particulièrement complet.
Son positionnement est d'autant plus convaincant qu'il figure en tête du comparatif VPN de Clubic, avec la note de 9,8/10. Naturellement, une souscription de 28 mois n'est pas adaptée à tout le monde. Mais pour les utilisateurs qui comptent conserver un VPN sur la durée, l'investissement reste limité.
Notre verdict : CyberGhost propose la meilleure offre pour le Black Friday 2026 et l’enrichit de 4 mois supplémentaires. Un excellent bon plan Black Friday pour profiter d'un VPN de référence sans faire exploser son budget.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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