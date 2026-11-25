Le Black Friday approche à grands pas et la bataille des prix s'intensifie chez les fournisseurs de VPN. Mais CyberGhost pourrait bien prendre une longueur d'avance avec une nouvelle baisse particulièrement agressive de son abonnement longue durée.

Le fournisseur propose désormais 28 mois de VPN pour seulement 1,59 €/mois, soit une facture d'environ 53,42 € TTC pour 2 ans et 4 mois de protection. C'est 20 % moins cher que le tarif promotionnel de 1,99 €/mois proposé quelques jours plus tôt. CyberGhost renoue ainsi avec son prix le plus bas observé cette année, tout en ajoutant deux mois supplémentaires par rapport à sa promotion de juin.

Et ce n'est pas un VPN quelconque : CyberGhost occupe la première place dans notre comparatif des meilleurs VPN, avec la note de 9,8/10 au test.