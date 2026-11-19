Reste la question du matériel compatible. Samsung n’a rien confirmé, et il s’agit pour l’instant de références découvertes dans une bêta : rien ne garantit que la fonction sorte telle quelle. One UI 9.5 stable devrait arriver préinstallé sur les Galaxy S27, ce qui en ferait les candidats naturels pour l’étrenner, mais cette hypothèse n'a rien d’officiel. Les propriétaires de modèles plus anciens ont déjà vu des fonctions du S26 descendre vers eux, comme avec le Galaxy S25 et One UI 9, mais rien n’indique que ce sera le cas ici.