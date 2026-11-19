Samsung travaillerait sur une version selfie de son stabilisateur d’horizon, apparue dans les fichiers de la première bêta de One UI 9.5. Jusqu’ici, la fonction se limite aux caméras arrière des Galaxy récents.
Le Horizontal Lock de la caméra selfie s’appellerait « Horizontal Leveling » et resterait pour l’instant sans calendrier ni liste d’appareils confirmés. L’intérêt est évident pour les vidéastes qui se filment en marchant, mais plusieurs inconnues demeurent.
Horizontal Leveling : la stabilisation de l’horizon gagne la caméra frontale
Des références à cette fonction ont été repérées par AndroidAuthority dans la première bêta de One UI 9.5. Le code indique qu’elle ferait partie du mode Super Steady, au même titre que Horizontal Lock, et qu'elle garderait les vidéos selfie stables et à niveau même quand le téléphone est incliné.
Rappelons le principe de l’original, lancé avec les Galaxy S26 puis étendu à d’autres modèles haut de gamme : l’image reste horizontale même si l’on penche, voire si l'on fait pivoter complètement le téléphone. Samsung explique que le S26 Ultra repère la direction de la gravité grâce à ses capteurs gyroscopiques et à des angles optiques élargis, pour maintenir la ligne d’horizon, y compris sur une rotation à 360°. Cette fonction ne concerne aujourd’hui que les caméras arrière.
Les créateurs de contenu, premiers visés, et un Galaxy S27 en tête de liste
Côté usage, la fonction viserait les vidéos tournées en marchant ou en courant, sans tremblements, et serait pensée pour les créateurs qui filment avec un équipement de stabilisation comme un gimbal. Autrement dit, le vlog à bout de bras gagnerait enfin ce que la caméra arrière sait déjà faire.
Reste la question du matériel compatible. Samsung n’a rien confirmé, et il s’agit pour l’instant de références découvertes dans une bêta : rien ne garantit que la fonction sorte telle quelle. One UI 9.5 stable devrait arriver préinstallé sur les Galaxy S27, ce qui en ferait les candidats naturels pour l’étrenner, mais cette hypothèse n'a rien d’officiel. Les propriétaires de modèles plus anciens ont déjà vu des fonctions du S26 descendre vers eux, comme avec le Galaxy S25 et One UI 9, mais rien n’indique que ce sera le cas ici.
Reste à voir si la caméra frontale, aux capteurs bien plus modestes que ceux de l’arrière, saura tenir l’horizon aussi bien.