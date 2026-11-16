Les visuels partagés par Evan Blass nous montrent une tablette sobre, équipée semble-t-il d’un seul et unique port USB-C. Son clavier détachable comporte bien les touches propres à l’environnement Googlebook OS et s’accompagne d’un pied dépliable conçu pour s’aimanter au dos de l’ardoise. Le voyant RGB spécifique à la gamme Googlebook est quant à lui logé à proximité immédiate du capteur photo arrière de la tablette.

On ignore pour l’instant le détail de sa fiche technique, Evan Blass reste d’ailleurs silencieux sur ce point dans son dernier post, mais de précédentes fuites nous éclairent quand même en partie. Comme le rappelle Android Authority, cette Lenovo Googlebook Duet 13 serait équipée d'un écran de 13 pouces et d'un processeur MediaTek Dimensity CX C10 Max couplé à 16 Go de mémoire vive.

Cette puce lancée en septembre avait pour objectif de faire baisser le tarif (souvent jugé trop élevé) des premiers modèles de Googlebook. On peut donc imaginer un positionnement milieu de gamme pour cette Lenovo Googlebook Duet 13, même si nous ne serons fixés qu’en début d’année prochaine… Aucun prix précis n’ayant pour l’instant fuité.