Évoquée pour la première fois en août mais finalement reportée, la première tablette Googlebook à clavier détachable arriverait chez Lenovo en janvier prochain. C’est ce qu’indique cette semaine le leaker Evan Blass, souvent bien renseigné, qui en profite d’ailleurs pour nous partager quelques visuels de l’ardoise en question.
Nous vous parlions début novembre de celle qui pourrait bien être la toute première tablette Googlebook à clavier détachable. Cette ardoise voit désormais sa date de sortie se préciser un peu plus, pour janvier en l’occurrence. C’est ce que nous dit cette semaine le leaker Evan Blass sur X. Souvent bien informé, l’intéressé assortit cette estimation de quelques visuels de la tablette en question, tout en nous renseignant sur son probable nom définitif : appelez-la la Lenovo Googlebook Duet 13.
Vers un positionnement milieu de gamme ?
Les visuels partagés par Evan Blass nous montrent une tablette sobre, équipée semble-t-il d’un seul et unique port USB-C. Son clavier détachable comporte bien les touches propres à l’environnement Googlebook OS et s’accompagne d’un pied dépliable conçu pour s’aimanter au dos de l’ardoise. Le voyant RGB spécifique à la gamme Googlebook est quant à lui logé à proximité immédiate du capteur photo arrière de la tablette.
On ignore pour l’instant le détail de sa fiche technique, Evan Blass reste d’ailleurs silencieux sur ce point dans son dernier post, mais de précédentes fuites nous éclairent quand même en partie. Comme le rappelle Android Authority, cette Lenovo Googlebook Duet 13 serait équipée d'un écran de 13 pouces et d'un processeur MediaTek Dimensity CX C10 Max couplé à 16 Go de mémoire vive.
Cette puce lancée en septembre avait pour objectif de faire baisser le tarif (souvent jugé trop élevé) des premiers modèles de Googlebook. On peut donc imaginer un positionnement milieu de gamme pour cette Lenovo Googlebook Duet 13, même si nous ne serons fixés qu’en début d’année prochaine… Aucun prix précis n’ayant pour l’instant fuité.
Coup d’envoi pressenti pour janvier
Au-delà de la fiabilité habituelle d’Evan Blass, dont les leaks s’avèrent souvent justes, le créneau de janvier évoqué nous paraît crédible pour au moins deux raisons : il correspond à la période du CES, propice aux annonces et aux lancements en tous genres ; et il colle par ailleurs aux dernières déclarations de Google, qui promettait, lors de son dernier Android Dev Summit (organisé fin octobre), le lancement prochain d’une première tablette Googlebook à clavier détachable. Janvier serait donc une période toute désignée.
Reste maintenant à savoir si l’arrivée de cette nouvelle tablette permettra de relancer un peu l’intérêt pour les Googlebook, qui s’est rapidement essoufflé suite aux premiers pas décevants de la plateforme de Google sur le marché. Réponse dans deux mois ?