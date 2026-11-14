Xiaomi n'est plus très loin de lancer au niveau mondial ses Xiaomi 18 Pro. Et l'entreprise montre aujourd'hui l'intérêt que l'écran du dos pourrait avoir.
Pour ses Xiaomi 18 Pro, Xiaomi a décidé de faire une présentation en deux temps, avec la première effectuée au mois de septembre dernier pour la Chine. La seconde, qui lancera le déploiement mondial de ces appareils, aura elle lieu le 17 novembre prochain à Paris. Et pour bien teaser ces téléphones exceptionnels, Xiaomi fait la pub du second écran !
Spotify, Google Maps, YouTube Music… ils seront tous dispos sur le second écran du Xiaomi 18 Pro
Les Xiaomi 18 Pro n'auront pas un design inédit, puisque les Xiaomi 17 Pro avaient déjà droit au fameux écran au dos. Mais eux vont être vendus partout dans le monde, contrairement à la génération Xiaomi 17 Pro. Dès lors, le géant chinois doit en faire la promotion pour un public international.
Xiaomi a ainsi publié plusieurs images dans lesquels la société montre que l'utilisateur pourra gérer sur cet écran secondaire les applications ultra-populaires que sont Spotify, YouTube Music ou bien même Google Maps.
Un objectif : montrer que le second écran n'est pas un gadget
Dans le détail, Google Maps pourra afficher le chemin qui est en train d'être pris par l'utilisateur et son avancée. Pour ce qui est des deux applications musicales, il sera possible de contrôler la lecture de la piste, et de voir s'afficher la pochette de l'album. Mais ça ne sera pas tout ce qui est au programme, comme vous avez pu le voir sur le message posté sur le compte X de Xiaomi.
L'écran permettra ainsi aussi, évidemment, d'afficher les notifications, ou bien de prendre des selfies. Xiaomi ouvre aussi la possibilité d'y consulter l'application Météo maison, et une nouveauté dont il faudra encore jauger l'utilité. Il sera eneffet possible de créer des « applications GenAI pour l'écran arrière » en décrivant simplement ce que l'on veut. Avec tout ça, Xiaomi espère pouvoir imposer l'utilité de cet écran secondaire. Et vous, vous êtes convaincus ?