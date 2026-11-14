Dans le détail, Google Maps pourra afficher le chemin qui est en train d'être pris par l'utilisateur et son avancée. Pour ce qui est des deux applications musicales, il sera possible de contrôler la lecture de la piste, et de voir s'afficher la pochette de l'album. Mais ça ne sera pas tout ce qui est au programme, comme vous avez pu le voir sur le message posté sur le compte X de Xiaomi.

L'écran permettra ainsi aussi, évidemment, d'afficher les notifications, ou bien de prendre des selfies. Xiaomi ouvre aussi la possibilité d'y consulter l'application Météo maison, et une nouveauté dont il faudra encore jauger l'utilité. Il sera eneffet possible de créer des « applications GenAI pour l'écran arrière » en décrivant simplement ce que l'on veut. Avec tout ça, Xiaomi espère pouvoir imposer l'utilité de cet écran secondaire. Et vous, vous êtes convaincus ?