Vous avez l'habitude de vous connecter à votre compte Nintendo en passant directement par Google ou Apple ? Il va très bientôt falloir changer cette « mauvaise » habitude.
À compter du 26 janvier 2027, Nintendo supprimera les deux méthodes d'authentification via Apple et Google. Pas de panique pour autant, vos comptes, vos jeux et vos achats ne sont pas concernés. Mais certains joueurs sont d'ores et déjà invités à prendre quelques minutes pour éviter les mauvaises surprises.
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Google et Apple ne permettront plus de se connecter à un compte Nintendo
C'est une petite modification qui pourrait concerner davantage de joueurs qu'on ne le pense. Comme le rapporte Engadget, Nintendo a annoncé la fin de la prise en charge des connexions via Google et Apple pour les comptes Nintendo. Le changement entrera en vigueur dans quelques semaines, le 26 janvier 2027 pour être précis.
Depuis longtemps déjà, certains utilisateurs ont pris l'habitude de sélectionner le bouton Google ou Apple sur la page de connexion Nintendo, plutôt que de saisir leurs propres identifiants. C'est précisément cette (double) possibilité qui va disparaître. Il ne sera d'ailleurs plus possible de créer un nouveau compte Nintendo en utilisant l'une de ces deux méthodes.
Autre conséquence somme toute logique, la mission My Nintendo qui permettait de gagner des points platine en associant son compte Google à son compte Nintendo sera elle aussi supprimée.
Attention toutefois à ne pas confondre la fin de ces connexions avec une quelconque fermeture des comptes concernés. Non, votre compte Nintendo ne va disparaître, et vos jeux dématérialisés, achats et données ne sont pas supprimés. C'est uniquement le moyen utilisé pour l'authentification qui va possiblement changer.
Ce que les joueurs doivent faire avant le 26 janvier 2027
Nintendo invite les utilisateurs concernés à anticiper cette transition. Après le 26 janvier, il faudra obligatoirement passer par l'adresse e-mail (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe associés à son compte Nintendo. Une autre possibilité existe, à savoir la clé d'accès (ou passkey).
Ce système permet de s'identifier grâce aux moyens de sécurité de son appareil, comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, sans avoir à saisir de mot de passe.
Et si vous n'avez jamais défini de mot de passe Nintendo, ou si vous l'avez oublié, pas besoin de créer un nouveau compte. Comme pour tout autre service web, la procédure « Mot de passe oublié ? » vous permettra d'en définir un nouveau en quelques clics.
En 2026, alors qu'elle se prépare à vivre son second Noël, la Switch 2 conserve son excellent démarrage, avec désormais 26,35 millions de consoles écoulées depuis son lancement.
Entre juillet et septembre 2026, Nintendo en a vendu 2,67 millions, accompagnées d'un peu plus de 15 millions de jeux. Un bilan trimestriel toutefois inférieur aux attentes du marché.
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