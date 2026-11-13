En 2026, alors qu'elle se prépare à vivre son second Noël, la Switch 2 conserve son excellent démarrage, avec désormais 26,35 millions de consoles écoulées depuis son lancement.

Entre juillet et septembre 2026, Nintendo en a vendu 2,67 millions, accompagnées d'un peu plus de 15 millions de jeux. Un bilan trimestriel toutefois inférieur aux attentes du marché.