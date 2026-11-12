« Certains préfèrent un écran plus large, tandis que d’autres apprécient un format plus allongé. Ce design pourrait satisfaire les deux profils, en permettant aux utilisateurs d’ajuster les proportions en fonction de ce qu’ils font. Si Samsung parvient à le concrétiser, cela pourrait constituer une solution très séduisante » précise-t-il. Mais si les clients de Samsung pourraient être attirés par un écran aussi inédit, il y a aussi un problème technique.

En effet, Ice Universe précise que le mécanisme de coulissement, qui permet de changer la taille de l'écran à loisir, va prendre beaucoup de place dans le smartphone. Beaucoup de place qui ne pourra ainsi pas être occupé par la batterie. Celle-ci pourrait être d'une taille plus petite alors, ce qui pose la question de l'autonomie, pour un écran qui devrait par ailleurs particulièrement consommer.