Le géant sud-coréen continue sur les innovations dans le monde du smartphone. Cette fois, c'est un smartphone dont l'écran pourrait s'étendre qui est en préparation.
Samsung a été la grande marque qui a lancé la mode des smartphones pliables, à la fin de la décennie précédente. Une technologie qui permet d'obtenir, en un dépliement, un écran plus grand, et qui a été adopté jusqu'à Apple avec l'iPhone Duo. Le groupe sud-coréen ne veut pas s'arrêter là, et l'on a vu ces dernières années mettre à l'essai de nouvelles solutions pour rendre la taille de l'écran du smartphone modulable. Et l'une d'elle avancerait bien.
Samsung prépare un smartphone dont l'écran pourrait s'agrandir par le haut
Chez Samsung, on pourrait bien à l'avenir voir un troisième type de smartphone arriver sur le marché. Le leaker Ice Universe vient ainsi d'annoncer que le groupe avançait sur le développement d'un smartphone, qui pourrait s'agrandir d'un simple geste.
« Samsung développe actuellement un téléphone doté d’un écran pouvant passer d’un format 16:9 à 21:9 » a ainsi indiqué dans son message posté sur X le leaker Ice Universe.
Des problèmes d'autonomie pourraient être au rendez-vous
« Certains préfèrent un écran plus large, tandis que d’autres apprécient un format plus allongé. Ce design pourrait satisfaire les deux profils, en permettant aux utilisateurs d’ajuster les proportions en fonction de ce qu’ils font. Si Samsung parvient à le concrétiser, cela pourrait constituer une solution très séduisante » précise-t-il. Mais si les clients de Samsung pourraient être attirés par un écran aussi inédit, il y a aussi un problème technique.
En effet, Ice Universe précise que le mécanisme de coulissement, qui permet de changer la taille de l'écran à loisir, va prendre beaucoup de place dans le smartphone. Beaucoup de place qui ne pourra ainsi pas être occupé par la batterie. Celle-ci pourrait être d'une taille plus petite alors, ce qui pose la question de l'autonomie, pour un écran qui devrait par ailleurs particulièrement consommer.