Le Black Friday 2026 approche à grands pas et les promotions sur les VPN commencent à attirer l'attention. Mais faut-il vraiment patienter jusqu'au 27 novembre pour s'équiper ?
CyberGhost propose déjà son abonnement longue durée à partir de 2,19 €/mois, avec une réduction affichée de 83 % par rapport à sa formule mensuelle. Une offre intéressante pour sécuriser ses connexions sans exploser son budget.
Pourquoi choisir le VPN de CyberGhost ?
- Un VPN premium à prix réduit : CyberGhost affiche jusqu'à 83 % de réduction sur sa formule longue durée par rapport à l'abonnement mensuel.
- 7 appareils protégés simultanément : sécurisez vos connexions sur ordinateur, smartphone, tablette et appareils compatibles avec un seul abonnement.
- 45 jours satisfait ou remboursé : testez les fonctionnalités du VPN et demandez un remboursement si le service ne vous convient pas, selon les conditions de l'offre.
CyberGhost VPN : une belle réduction avant même le Black Friday
Chaque année, le Black Friday est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bons plans high-tech. Smartphones, ordinateurs, logiciels et services numériques voient leurs prix baisser, et les VPN figurent traditionnellement parmi les produits les plus intéressants à surveiller. CyberGhost n'a pas encore annoncé, dans le cadre de cette offre, de promotion officiellement dédiée au Black Friday 2026. Pourtant, son abonnement de longue durée affiche déjà un tarif particulièrement attractif.
Pour environ 2,19 € par mois, CyberGhost propose néanmoins :
- Une réduction de 83 % par rapport au tarif de son abonnement mensuel.
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, pour tester le service dans de bonnes conditions.
- Des serveurs disponibles dans 100 pays, dont certains optimisés pour le streaming, le téléchargement et le jeu en ligne.
- Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément, avec un seul compte.
- Un abonnement longue durée avec des mois supplémentaires offerts, selon la formule actuellement proposée.
Attention : le prix mensuel annoncé correspond à une moyenne calculée sur toute la durée promotionnelle. L'abonnement est réglé en une seule fois et se renouvelle ensuite automatiquement selon les conditions indiquées lors de la commande.
Un VPN complet pour protéger sa vie numérique au quotidien
Au-delà de son prix, CyberGhost présente de sérieux arguments pour les internautes soucieux de leur confidentialité. Un VPN permet de chiffrer le trafic entre votre appareil et son serveur, notamment pour sécuriser vos échanges lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, dans un hôtel, un aéroport ou un café.
CyberGhost s'appuie notamment sur le protocole WireGuard, reconnu pour son bon équilibre entre sécurité et performances. Le service intègre également un Kill Switch automatique, qui bloque le trafic Internet si la connexion VPN est interrompue. Autre fonctionnalité appréciable : ses serveurs spécialisés. CyberGhost facilite le choix d'une connexion adaptée à différents usages, qu'il s'agisse de regarder des contenus en streaming en déplacement, de télécharger des fichiers ou de jouer en ligne.
Le service applique par ailleurs une politique de non-conservation des journaux d'activité, régulièrement soumise à des audits indépendants.
Enfin, les sept connexions simultanées permettent d'utiliser le VPN sur plusieurs appareils du foyer : PC Windows, Mac, smartphones Android, iPhone, tablettes et certains téléviseurs connectés.
Faut-il attendre le Black Friday pour s'abonner à CyberGhost ?
C'est évidemment la grande question à quelques semaines du rendez-vous commercial de novembre. CyberGhost propose déjà un abonnement de longue durée à un tarif bien inférieur à celui de sa formule mensuelle. Il est donc difficile de savoir si une éventuelle offre du Black Friday permettra de réaliser des économies supplémentaires. Pour les utilisateurs qui souhaitent s'équiper dès maintenant, l'offre actuelle présente néanmoins plusieurs avantages : un tarif mensuel réduit, une couverture pouvant aller jusqu'à 7 appareils et une garantie de remboursement particulièrement généreuse.
Les 45 jours de garantie constituent un argument intéressant : ils permettent de tester réellement le service avant de décider de le conserver, tout en respectant les conditions de remboursement. Il convient toutefois de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un essai gratuit : le montant de l'abonnement est acquitté lors de la souscription.
✅ Les points forts
- Un prix particulièrement attractif
- 7 appareils protégés simultanément
- Un vaste réseau international
- Une sécurité complète
- 45 jours satisfait ou remboursé
❌ Les limites
- Un engagement financier à long terme
- Pas encore de véritable offre Black Friday
- Des fonctionnalités premium payantes
- Un renouvellement automatique plus coûteux
- Des performances variables selon les serveurs
Notre avis : une offre à surveiller de près avant le Black Friday
Avec son interface accessible, ses nombreux serveurs et ses fonctionnalités de sécurité, CyberGhost reste une référence solide sur le marché des VPN.
Son abonnement de longue durée est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent protéger plusieurs appareils sans avoir à multiplier les abonnements. En revanche, les utilisateurs qui recherchent uniquement une protection ponctuelle devront tenir compte du paiement initial et du renouvellement automatique.
Notre conseil : si vous avez besoin d'un VPN immédiatement, le tarif actuel mérite votre attention. Mais si vous pouvez patienter jusqu'au Black Friday, surveillez les prochaines annonces de CyberGhost : une nouvelle opération commerciale pourrait encore faire évoluer les conditions de l'offre, sans que cela soit garanti.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- CyberGhost VPN à à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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