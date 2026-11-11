Chaque année, le Black Friday est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bons plans high-tech. Smartphones, ordinateurs, logiciels et services numériques voient leurs prix baisser, et les VPN figurent traditionnellement parmi les produits les plus intéressants à surveiller. CyberGhost n'a pas encore annoncé, dans le cadre de cette offre, de promotion officiellement dédiée au Black Friday 2026. Pourtant, son abonnement de longue durée affiche déjà un tarif particulièrement attractif.

Pour environ 2,19 € par mois, CyberGhost propose néanmoins :

Une réduction de 83 % par rapport au tarif de son abonnement mensuel.

par rapport au tarif de son abonnement mensuel. Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours , pour tester le service dans de bonnes conditions.

, pour tester le service dans de bonnes conditions. Des serveurs disponibles dans 100 pays , dont certains optimisés pour le streaming, le téléchargement et le jeu en ligne.

, dont certains optimisés pour le streaming, le téléchargement et le jeu en ligne. Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément , avec un seul compte.

, avec un seul compte. Un abonnement longue durée avec des mois supplémentaires offerts, selon la formule actuellement proposée.

Attention : le prix mensuel annoncé correspond à une moyenne calculée sur toute la durée promotionnelle. L'abonnement est réglé en une seule fois et se renouvelle ensuite automatiquement selon les conditions indiquées lors de la commande.