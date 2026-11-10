Google vient de publier une nouvelle mise à jour de sécurité pour Chrome. Elle corrige neuf vulnérabilités, dont une faille zero-day déjà exploitée dans des attaques. Le correctif est disponible sur Windows, macOS et Linux.
Trois jours. C’est le temps qu’il aura fallu à Google pour corriger une faille de Chrome signalée le 6 novembre par un chercheur anonyme. Bien que cette vulnérabilité ne soit pas classée critique, son exploitation dans des attaques est déjà confirmée. Il faut donc mettre à jour son navigateur sans attendre, d’autant que le patch corrige six autres failles de gravité élevée et deux de gravité moyenne.
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Un exploit confirmé, des détails encore sous clé
Référencée CVE-2026-125350, la vulnérabilité touche le composant chargé du traitement des données XML dans Chrome. Il s’agit d’une erreur de type use-after-free, qui survient lorsqu’un programme continue d’utiliser une zone de mémoire après l’avoir libérée. Selon les circonstances, ce défaut peut provoquer un plantage ou permettre à un attaquant de corrompre la mémoire du navigateur pour y exécuter du code malveillant.
Google n’a pas détaillé la manière dont les pirates exploitent la faille. On ignore donc si la simple consultation d'une page web piégée suffit à déclencher une attaque, et aucune information n'a été communiquée sur les cibles visées. L’entreprise limite également l’accès aux détails techniques tant qu’une majorité d’internautes n'a pas installé le correctif, pour contenir le risque de nouvelles exploitations.
Une seconde faille de même nature a aussi été corrigée dans le traitement du XML, sans exploitation signalée cette fois. Les autres failles touchent des fonctions différentes de Chrome : V8, qui exécute le JavaScript des pages web, FileSystem, qui gère certains accès aux fichiers, et plusieurs composants chargés de l’affichage et du rendu graphique. Elles concernent notamment des erreurs de gestion de la mémoire et un défaut de contrôle des autorisations. Deux vulnérabilités de gravité moyenne affectent par ailleurs la partie graphique du navigateur.
Chrome est-il à jour ? Les versions à vérifier
Google a intégré ces correctifs aux versions 157.0.8103.50 et 157.0.8103.51 de Chrome pour Windows et macOS, ainsi qu’à la version 157.0.8103.50 pour Linux. Le canal Extended Stable, principalement destiné aux entreprises, bénéficie également du patch de la faille exploitée avec la version 156.0.8078.96 sur Windows et macOS.
La mise à jour est en cours de déploiement et pourrait prendre plusieurs jours pour atteindre l’ensemble des internautes. Pour vérifier votre version, ouvrez le menu de Chrome, puis rendez-vous dans Aide > À propos de Google Chrome. Le navigateur recherchera les mises à jour disponibles et vous proposera de le relancer pour appliquer les correctifs. Sur Linux, vous pouvez aussi passer par le gestionnaire de paquets de votre distribution.
Enfin, les autres navigateurs reposant sur Chromium, comme Microsoft Edge, Brave, Opera ou Vivaldi, pourraient être concernés par cette vulnérabilité. Leurs utilisateurs et utilisatrices devront vérifier la disponibilité des patchs propres à chaque éditeur.
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