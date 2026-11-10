Référencée CVE-2026-125350, la vulnérabilité touche le composant chargé du traitement des données XML dans Chrome. Il s’agit d’une erreur de type use-after-free, qui survient lorsqu’un programme continue d’utiliser une zone de mémoire après l’avoir libérée. Selon les circonstances, ce défaut peut provoquer un plantage ou permettre à un attaquant de corrompre la mémoire du navigateur pour y exécuter du code malveillant.

Google n’a pas détaillé la manière dont les pirates exploitent la faille. On ignore donc si la simple consultation d'une page web piégée suffit à déclencher une attaque, et aucune information n'a été communiquée sur les cibles visées. L’entreprise limite également l’accès aux détails techniques tant qu’une majorité d’internautes n'a pas installé le correctif, pour contenir le risque de nouvelles exploitations.

Une seconde faille de même nature a aussi été corrigée dans le traitement du XML, sans exploitation signalée cette fois. Les autres failles touchent des fonctions différentes de Chrome : V8, qui exécute le JavaScript des pages web, FileSystem, qui gère certains accès aux fichiers, et plusieurs composants chargés de l’affichage et du rendu graphique. Elles concernent notamment des erreurs de gestion de la mémoire et un défaut de contrôle des autorisations. Deux vulnérabilités de gravité moyenne affectent par ailleurs la partie graphique du navigateur.