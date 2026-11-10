Rappelons que le mode Incognito ne rend pas anonyme pour autant. Les sites visités et les administrateurs d’un réseau peuvent observer l’activité, même si Chrome ne la conserve pas dans l’historique. Nous évoquions d’ailleurs un autre chantier sur ce mode, le test d'un blocage du fingerprinting par canvas, une technique de pistage qui exploite les différences de rendu graphique d'un appareil à l’autre. La vérification en temps réel, elle, reste en développement et désactivée par défaut derrière un réglage expérimental de Chrome (un flag). Google n’a communiqué aucune date de disponibilité.