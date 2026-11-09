Un développeur connu sous le pseudo CoderLuii a utilisé Claude pour créer Holyarrs, une application qui réunit la gestion des films, des séries et de la musique d’un serveur personnel. Son poids annoncé est de 15 Mo, mais le projet reste en développement.
Après les clones d’Office et de Photoshop, le vibe coding s’attaque à l’univers de Plex. Plus précisément, l’application Holyarrs fonctionne à côté du serveur multimédia.
Un seul outil à la place de Sonarr, Radarr et Lidarr
Le mois dernier, nous rapportions que le développeur Brandon Thomas avait recréé avec Claude sept alternatives à des logiciels Adobe, dont PhotoCraft pour Photoshop, puis WordCraft, GridCraft et DeckCraft pour Word, Excel et PowerPoint. Ces clones gratuits n’étaient pas prêts à remplacer les originaux au quotidien. CoderLuii a imposé trois plafonds à Claude pendant le développement : la mémoire vive que l’application a le droit d’occuper, son temps de démarrage et sa taille totale. Il a aussi fait générer deux versions et gardé celle jugée trois fois plus légère et plus rapide.
Sonarr, Radarr et Lidarr sont trois applications que l’on installe sur son propre serveur pour suivre sa collection de séries, de films et de musique. Chacune se règle séparément et travaille avec des outils de téléchargement comme SABnzbd ou qBittorrent. Holyarrs rassemble ces fonctions, en ajoutant les sous-titres et les demandes de titres, dans une seule interface. Il suffit d’y configurer les sources et les outils de téléchargement une fois, puis de choisir où les utiliser.
Côté technique, le serveur est écrit en Go et tourne dans un seul processus. Une base SQLite, facile à sauvegarder, stocke la bibliothèque. L'interface repose sur le framework JavaScript Svelte et Docker assure le déploiement sur du matériel Intel, AMD ou ARM64. Holyarrs consommerait 70 Mo de mémoire vive pour 12 800 films et séries indexés, ce qui, pour l’heure, reste dans la cible du projet, à savoir moins de 100 Mo au repos. CoderLuii souhaite par ailleurs que la bibliothèque s’ouvre deux fois plus rapidement sur Sonarr et Radarr, avec des benchmarks promis à la sortie.
Le projet n’est pas encore disponible. Le site affiche un stade de progression à 89 % avec 18 sections terminées sur 19. Au-delà des finitions, il reste à faire des audits, des tests ainsi qu’un test d’intrusion. La licence est dite « open source » et le projet sera publié sur Github. Soulignons que Holyarrs ne remplace pas le lecteur : la page d’invitation accepte les comptes Plex, Jellyfin et Emby. Plex a de son côté relevé le prix de son abonnement à vie, d’environ 215 € à environ 645 € au 1er juillet, comme nous le rapportions en mai.