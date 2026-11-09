Le projet n’est pas encore disponible. Le site affiche un stade de progression à 89 % avec 18 sections terminées sur 19. Au-delà des finitions, il reste à faire des audits, des tests ainsi qu’un test d’intrusion. La licence est dite « open source » et le projet sera publié sur Github. Soulignons que Holyarrs ne remplace pas le lecteur : la page d’invitation accepte les comptes Plex, Jellyfin et Emby. Plex a de son côté relevé le prix de son abonnement à vie, d’environ 215 € à environ 645 € au 1er juillet, comme nous le rapportions en mai.