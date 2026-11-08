Sega Fave a coupé ALL.Net et Aime le 1er novembre à 15 heures, heure de Tokyo, après avoir découvert l’intrusion, puis l’a annoncé le lendemain. Du jour au lendemain, impossible de jouer en ligne ou d’utiliser sa carte, et les joueurs n’ont plus pu lancer Initial D The Arcade ou CHUNITHM, deux jeux de Sega. Sur Taiko no Tatsujin, le jeu de tambour de Bandai Namco, il n’était plus possible de jouer avec une carte ou un QR code dès le 2 novembre.

Les salles ont pu faire tourner les bornes de Bandai Namco sans connexion pendant environ 72 heures, selon le site japonais Game*Spark, jusqu’à l’expiration de leur licence, qu’ALL.Net doit valider à distance. Sur le site officiel de Mario Kart Arcade GP DX, Bandai Namco a prévenu les exploitants que leurs machines s’arrêteraient les unes après les autres à partir du 3 novembre. « Le fonctionnement hors ligne n’est pas possible non plus », précise l’éditeur.

Dans une salle de la région du Kantō, autour de Tokyo, un journaliste d’ITmedia a trouvé des rangées de bornes éteintes et quelques joueurs regroupés devant les rares machines encore en marche. Seuls les jeux de grue et quelques autres bornes fonctionnaient normalement. Ailleurs dans le pays, des salles ont suspendu ou réduit leur activité, et certaines ont annoncé le retrait de bornes. Sega a reporté sans date la Double Ace Cup d’Initial D The Arcade, et Sega Fave a renoncé à présenter ce jeu sur son stand de l’Amusement Expo 2026, le salon de l’arcade organisé à Tokyo.