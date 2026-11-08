Dans de nombreuses salles d’arcade japonaises, il a été impossible de lancer une course sur les bornes Mario Kart pendant plusieurs jours. Un intrus s’est introduit dans les serveurs du réseau de Sega auquel elles sont reliées, et l’éditeur a dû couper l’ensemble du service.
Ce réseau s’appelle ALL.Net. Sega l’a lancé en 2004 pour relier les bornes d’arcade à ses serveurs, avec les mises à jour automatiques et le jeu en ligne. Grâce à la carte Aime, chaque joueur retrouve sa progression d’une machine à l’autre, et Bandai Namco accepte cette carte sur ses bornes depuis 2011. Bandai Namco utilise ce réseau pour huit de ses titres, dont Taiko no Tatsujin et Mario Kart Arcade GP DX, conçu avec Nintendo. Il a suffi d’une intrusion chez Sega Fave, la filiale qui exploite ALL.Net, pour bloquer les bornes des deux éditeurs dans tout le Japon.
Les bornes de Bandai Namco bloquées même sans connexion
Sega Fave a coupé ALL.Net et Aime le 1er novembre à 15 heures, heure de Tokyo, après avoir découvert l’intrusion, puis l’a annoncé le lendemain. Du jour au lendemain, impossible de jouer en ligne ou d’utiliser sa carte, et les joueurs n’ont plus pu lancer Initial D The Arcade ou CHUNITHM, deux jeux de Sega. Sur Taiko no Tatsujin, le jeu de tambour de Bandai Namco, il n’était plus possible de jouer avec une carte ou un QR code dès le 2 novembre.
Les salles ont pu faire tourner les bornes de Bandai Namco sans connexion pendant environ 72 heures, selon le site japonais Game*Spark, jusqu’à l’expiration de leur licence, qu’ALL.Net doit valider à distance. Sur le site officiel de Mario Kart Arcade GP DX, Bandai Namco a prévenu les exploitants que leurs machines s’arrêteraient les unes après les autres à partir du 3 novembre. « Le fonctionnement hors ligne n’est pas possible non plus », précise l’éditeur.
Dans une salle de la région du Kantō, autour de Tokyo, un journaliste d’ITmedia a trouvé des rangées de bornes éteintes et quelques joueurs regroupés devant les rares machines encore en marche. Seuls les jeux de grue et quelques autres bornes fonctionnaient normalement. Ailleurs dans le pays, des salles ont suspendu ou réduit leur activité, et certaines ont annoncé le retrait de bornes. Sega a reporté sans date la Double Ace Cup d’Initial D The Arcade, et Sega Fave a renoncé à présenter ce jeu sur son stand de l’Amusement Expo 2026, le salon de l’arcade organisé à Tokyo.
Sega n’a toujours pas relancé ses jeux
Le 8 novembre au matin, Sega Fave a rétabli une partie d’ALL.Net. Les salles peuvent relancer à titre d’essai les huit jeux de Bandai Namco, jeu en ligne et cartes compris, et les courses de Mario Kart reprennent peu à peu. Les jeux de Sega sont toujours en maintenance, sans date de reprise, et Sega Fave fera un nouveau point le 10 novembre. Si vous partez au Japon ces prochains jours, vous pouvez jouer sans souci sur les bornes de Taito et de Konami, car les deux éditeurs exploitent chacun leur réseau et leur système d’identification des joueurs. Pour les jeux de Sega, vous pouvez suivre l’état d’ALL.Net sur son compte X.
À ce stade de son enquête, Sega Fave n’a relevé aucune fuite d’informations sur ses clients ou ses partenaires. L’entreprise assure aussi que les serveurs piratés ne contenaient aucune donnée de paiement, numéros de carte bancaire compris. Elle n’a toujours pas dit qui s’est introduit dans ses serveurs ni comment, et ne parle pas de ransomware.